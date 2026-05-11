"Позитивные новости": Украина и США обсуждают формат переговоров на уровне лидеров, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Соединенными Штатами продолжает работать над дипломатическими механизмами завершения войны и вопросом обмена пленными. По его словам, министр обороны Рустем Умеров во время визита в США обсудил возможные переговоры на уровне лидеров, а также новые международные договоренности в сфере оборонных технологий.

На своей странице в Telegram Владимир Зеленский написал, что украинская сторона постоянно поддерживает контакт с представителями США. Президент сообщил, что Рустем Умеров доложил о результатах встреч со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, во время которых стороны поднимали вопросы дипломатического урегулирования войны, дальнейших международных консультаций и обмена пленными между Украиной и Россией.

По словам Зеленского, Вашингтон продолжает участвовать в дипломатическом процессе и приобщен к переговорам по обмену пленными. Сейчас идет согласование деталей будущего обмена, а необходимые списки уже переданы сторонам.

Также во время переговоров, как отметил президент, обсуждались и возможные форматы будущих встреч на уровне лидеров государств, которые могут стать частью процесса завершения войны РФ против Украины.

Умеров отчитался о переговорах с иностранными партнерами по сотрудничеству в рамках инициативы Drone Deals. По словам Зеленского, сейчас примерно два десятка стран уже вовлечены в этот процесс на разных этапах.

"Уже около 20 стран в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнесу", — говорится в его заметке.

Кроме того, президент подчеркнул, что эти договоренности уже дают Украине первые результаты, в частности в сфере энергетики. По его словам, благодаря заключенным соглашениям удалось гарантировать необходимые объемы топлива для украинского рынка. Кроме того, в будущем Киев ожидает и ощутимый финансовый эффект от такого международного сотрудничества.

Еще в своей заметке Зеленский анонсировал расширение географии партнерства Украины в сфере безопасности.

"Кроме Ближнего Востока и Залива, Южного Кавказа и Европы, вскоре откроем такое новое сотрудничество по безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира. Готовим новости — положительные для Украины", — добавил он.

Напомним, что Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной в третьих странах, если будет достигнута окончательная фиксация договоренностей между сторонами. По его словам, война якобы "движется к завершению", однако никаких конкретных условий или сроков он не назвал.

Впоследствии Владимир Зеленский отметил, что глава Кремля "наконец готов" к двусторонним переговорам, и подчеркнул, что Украина уже давно готова к любому формату диалога для завершения войны. По словам президента, ключевыми остаются вопросы перемирия и обмена пленными, в том числе при участии международных посредников.