Трамп сім днів не з'являвся на публіці: плями на руках та регулярні зникнення, — ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки востаннє з'являвся на офіційних подіях тиждень тому, і з того часу його ніхто не бачив, написали медіа. Глава Білого дому фігурував у телеінтерв'ю, на засіданні кабміну, а перед цим лікарі опублікували звіт про стан здоров'я, з яким у Трампа "все гаразд". Що могло статись з американським президентом та чи замовк його акаунт у соцмережі Thruth Social?

Востаннє Дональда Трампа бачили живцем 27 травня, і це особливо турбує напередодні його 80-ліття [святкуватимуть 14 червня 2026 року — ред.], ідеться у матеріалі таблоїда Daily Star. Зауважується, що президент регулярно, на початку місяця, зникає з публіки й проходить, ймовірно, медичні процедури для покращення здоров'я. У соцмережах пригадали, як бачили синці від крапельниць на руках Трампа, та назвали "провальним" офіційний звіт Білого дому про його когнітивний та фізичний стан.

Медіа звернуло увагу на допис американського журналіста Аарона Рупара (Aaron Rupar) у соцмережі X, за яким стежить 1,1 млн читачів. Допис з'явився 2 червня. Журналіст заявив, що Трампа не бачили вже тиждень і при цьому у президента США немає жодних публічних заходів у офіційному розкладі. Зі слів Рупара, востаннє главу Білого дома бачили 27 травня на засіданні кабміну, а перед цим транслювалось телеінтерв'ю з дружиною Меланією Трамп, яке йшло не в прямому ефірі, а було записане заздалегідь.

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Здоров'я Трампа — Аарон Рупар про зникнення президента США, 2 червня Фото: Скриншот

Під дописом Рупара з'явилось понад 400 коментарів з реакціями користувачів X. Дехто вважав, що Трампу намагаються покращити здоров'я, але він "ледь живий, і тому відновити не можуть". Інші припускали, що громадянам брешуть і не розповідають правду. Також зауважується, що попереднє зникнення було місяць тому і помічають певний "ритм", і, до всього, згадують про синці на руках начебто від крапельниць, які бачили раніше.

Здоров'я Трампа — руки з синяцями у президента США, січень 2026 Фото: Скриншот

Тим часом Daily Star нагадало, що до засідання 27 травня президент США з невідомих причин навідався до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда і провів там "пару годин", і це був третій такий візит протягом останніх 12 місяців.

"Це сталося напередодні вибухової заяви доктора Оза щодо здоров’я під час того, що було названо "катастрофічним" пресбрифінгом", — ідеться у матеріалі.

Медіа звернуло увагу, що звіт з'явився з запізненням, хоч у ньому ішлося про "відмінний стан здоров'я" та "міцні серцеві, легеневі, неврологічні та загальні фізичні функції". Крім того, навели позицію судинного хірурга Вільяма Шутце, який заявив про сумнівну якість звіту і про те, що стан Трампа гірший, ніж визнається офіційно.

"Цей звіт майже надто гарний, щоб бути правдою для людини його віку. Це схоже на відфільтровану історію", — навело медіа слова експерта.

Дональд Трамп — останні активності

На порталі Білого дому останні фото Трампа справді датовані 27 травня: бачимо, як президент США сидить за столом з іншими урядовцями, спілкується та жестикулює.

Здоров'я Трампа — президент США під час засідання 27 травня 2026 року Фото: Білий дім

Тим часом в акаунті Трампа у соцмережі Truth Social активність не припинялась. Останні кілька дописів — зображення ШІ з президентом США в образі британського агента 007 та інші аналогічні. Також є банери з сенаторами-республіканцями, за яких він рекомендує голосувати. Свіжих реальних фото не помітно.

Здоров'я Трампа — допис з ШІ від президента США в Thuth Social, 3 червня Фото: Скриншот

Зазначимо, у січні 2026 року лікарі зробили прогноз щодо ситуації з Дональдом Трампом. Ліцензований фізіотерапевт Адам Джеймс відерагував на синці на руках президента США і заговорив про можливий інсульт.

Нагадуємо, 30 травня Фокус писав про звіт щодо стану здоров'я Дональда Трампа: питання виникли через рекомендації лікарів річної давності.