Трамп семь дней не появлялся на публике: пятна на руках и регулярные исчезновения, — СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки в последний раз появлялся на официальных событиях неделю назад, и с тех пор его никто не видел, написали медиа. Глава Белого дома фигурировал в телеинтервью, на заседании кабмина, а перед этим врачи опубликовали отчет о состоянии здоровья, с которым у Трампа "все в порядке". Что могло произойти с американским президентом и замолчал ли его аккаунт в соцсети Thruth Social?

Последний раз Дональда Трампа видели живьем 27 мая, и это особенно беспокоит накануне его 80-летия [будет праздноваться 14 июня 2026 года — ред.], говорится в материале таблоида Daily Star. Отмечается, что президент регулярно, в начале месяца, исчезает из публики и проходит, вероятно, медицинские процедуры для улучшения здоровья. В соцсетях вспомнили, как видели синяки от капельниц на руках Трампа, и назвали "провальным" официальный отчет Белого дома о его когнитивном и физическом состоянии.

Медиа обратило внимание на сообщение американского журналиста Аарона Рупара (Aaron Rupar) в соцсети X, за которым следит 1,1 млн читателей. Сообщение появилось 2 июня. Журналист заявил, что Трампа не видели уже неделю и при этом у президента США нет никаких публичных мероприятий в официальном расписании. По словам Рупара, последний раз главу Белого дома видели 27 мая на заседании кабмина, а перед этим транслировалось телеинтервью с женой Меланией Трамп, которое шло не в прямом эфире, а было записано заранее.

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Здоровье Трампа — Аарон Рупар об исчезновении президента США, 2 июня Фото: Скриншот

Под сообщением Рупара появилось более 400 комментариев с реакциями пользователей X. Некоторые считали, что Трампу пытаются улучшить здоровье, но он "едва живой, и поэтому восстановить не могут". Другие предполагали, что гражданам врут и не рассказывают правду. Также отмечается, что предыдущее исчезновение было месяц назад и замечают определенный "ритм", и, ко всему, вспоминают о синяках на руках якобы от капельниц, которые видели раньше.

Здоровье Трампа — руки с синяками у президента США, январь 2026 года Фото: Скриншот

Между тем Daily Star напомнило, что до заседания 27 мая президент США по неизвестным причинам наведался в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида и провел там "пару часов", и это был третий такой визит за последние 12 месяцев.

"Это произошло накануне взрывного заявления доктора Оза о здоровье во время того, что было названо "катастрофическим" пресс-брифингом", — говорится в материале.

Медиа обратило внимание, что отчет появился с опозданием, хотя в нем говорилось об "отличном состоянии здоровья" и "крепких сердечных, легочных, неврологических и общих физических функциях". Кроме того, привели позицию сосудистого хирурга Уильяма Шутце, который заявил о сомнительном качестве отчета и о том, что состояние Трампа хуже, чем признается официально.

"Этот отчет почти слишком хорош, чтобы быть правдой для человека его возраста. Это похоже на отфильтрованную историю", — привело медиа слова эксперта.

Дональд Трамп — последние активности

На портале Белого дома последние фото Трампа действительно датированы 27 мая: видим, как президент США сидит за столом с другими чиновниками, общается и жестикулирует.

Здоровье Трампа — президент США во время заседания 27 мая 2026 года во время заседания Фото: Білий дім

Между тем в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social активность не прекращалась. Последние несколько сообщений — изображение ИИ с президентом США в образе британского агента 007 и другие аналогичные. Также есть баннеры с сенаторами-республиканцами, за которых он рекомендует голосовать. Свежих реальных фото не заметно.

Здоровье Трампа — сообщение с ИИ от президента США в Thuth Social, 3 июня Фото: Скриншот

Отметим, в январе 2026 года врачи сделали прогноз относительно ситуации с Дональдом Трампом. Лицензированный физиотерапевт Адам Джеймс отметил синяки на руках президента США и заговорил о возможном инсульте.

Напоминаем, 30 мая Фокус писал об отчете о состоянии здоровья Дональда Трампа: вопросы возникли из-за рекомендаций врачей годичной давности.