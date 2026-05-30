Трамп в "отличной форме", но есть нюанс: что показал медицинский осмотр президента США (фото)

Белый дом обнародовал результаты медицинского обследования Дональда Трампа после того, как в США начали активно обсуждать состояние здоровья президента. Врачи уверяют, что глава государства находится в отличной физической и когнитивной форме, однако публикация отчета не сняла всех вопросов, которые в последнее время возникают в обществе.

Как говорится в материале The Daily Mail, заключение о здоровье президента США обнародовали через несколько дней после его визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Согласно отчету, который подготовил врач Белого дома Шон П. Барбабелла, у Трампа хорошие показатели работы сердца, легких, нервной системы и общего физического состояния. По мнению медиков, именно насыщенный график президента, который включает многочисленные встречи, публичные выступления и физическую активность, положительно влияет на его самочувствие.

В заключении также отмечается, что когнитивные и физические показатели президента находятся на высоком уровне. По словам Барбабеллы, Трамп полностью способен выполнять обязанности Верховного главнокомандующего и главы государства.

Сам президент еще в день прохождения обследования сообщил в соцсети Truth Social, что медицинский осмотр прошел успешно. Более того, он даже заявил, что результаты были "идеальными", а также поблагодарил врачей и персонал медицинского центра.

В то же время задержка с обнародованием результатов вызвала волну вопросов в медиа. Часть экспертов предполагала, что администрация могла откладывать публикацию из-за возможных проблем со здоровьем президента. Однако обнародованный отчет таких опасений не подтвердил.

Вместе с тем документ содержит и рекомендации врачей. В нем отмечается, что со времени предыдущего медицинского осмотра в апреле 2025 года Трамп набрал 17 фунтов веса — почти восемь килограммов. Поэтому медики рекомендовали ему соблюдать диету, увеличить физическую активность, продолжать контролировать вес и принимать низкие дозы аспирина в профилактических целях.

В общем, обследование президента проводилось за несколько недель до 80-летия президента.

Также The Daily Mail пишет, что незадолго до обследования, внимание журналистов привлекли синяки на руках Трампа. В частности, в Белом доме объяснили, что следы на руках мужчины появляются из-за большого количества рукопожатий, а также из-за ежедневного приема аспирина. Ранее врач президента также рассказывал, что отеки на его лодыжках связаны с хронической венозной недостаточностью.

Кроме того, администрация Трампа неоднократно отвергала предположения журналистов о том, что президент якобы засыпает во время дневных мероприятий. В частности, эти моменты объяснили тем, что он просто внимательно слушает собеседников.

В материале отмечается, что тема здоровья американских президентов в последнее время стала особенно актуальной из-за дискуссий вокруг Джо Байдена. Недавно бывшая первая леди Джилл Байден заявила, что через несколько месяцев после завершения президентства у ее мужа обнаружили онкологическое заболевание. Интересно, что Трамп неоднократно заявлял, что проблемы со здоровьем его политического оппонента скрывались во время пребывания того на посту, хотя медицинская команда Байдена и его бывшие помощники это отрицали.

В целом, именно из-за этого общественность акцентирует внимание на здоровье самого Трампа. По данным опроса Washington Post, ABC News и Ipsos, обнародованного в апреле, лишь 40% американцев считают, что президент имеет достаточную умственную остроту для выполнения своих обязанностей. Для сравнения, осенью этот показатель составлял 47%.

Кроме этого, снизилось количество американцев, которые считают Трампа достаточно здоровым для президентской работы. Если в сентябре такого мнения придерживались 54% опрошенных, то последний опрос показал результат в 44%.

Несмотря на это президент продолжает публично подчеркивать свою хорошую физическую и умственную форму. Во время одного из последних митингов он вспомнил об успешном прохождении когнитивного теста и заявил, что президент должен быть умным человеком, способным управлять страной.

"Я сказал, доктор, что не против, чтобы меня называли блестящим, тотально тираном-диктатором, но я не хочу, чтобы меня называли дураком. Что мне делать, доктор? Есть ли какой-то тест, который я могу пройти?", — цитирует издание Трампа.

Напомним, ранее в США усомнились в психическом состоянии Дональда Трампа после ряда резонансных заявлений об Иране и скандальных сообщений в соцсетях. В частности, критики, включая некоторых бывших союзников, начали публично ставить под сомнение способность президента выполнять свои обязанности.

Также издание The Wall Street Journal писало, что президент США Дональд Трамп употребляет очень много аспирина, который разжижает кровь и плохо слышит. Помощники, спонсоры и друзья говорят, что им часто приходится говорить громко на встречах с президентом, потому что ему трудно расслышать.