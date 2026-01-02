Компрессионные носки, проблемы со слухом и много аспирина: СМИ раскрыли состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп употребляет очень много аспирина, который разжижает кровь, плохо слышит и прекратил носить компрессионные носки, потому что они ему не понравились.

Близкое к Трампу окружение утверждает, что президент США демонстрирует признаки старения как на пулице, так и в частной жизни, пишет The Wall Street Journal.

Помощники, спонсоры и друзья говорят, что им часто приходится говорить громко на встречах с президентом, потому что ему трудно расслышать. Сам Трамп отрицает проблемы со слухом.

Также Трамп употребляет очень много аспирина, с чем безуспешно пытаются бороться его врачи. Американский президент утверждает, что большая доза аспирина приводит к образованию легких синяков, однако не хочет от него отказываться, потому что употребляет его уже 25 лет:

Відео дня

"Говорят, что аспирин хорошо разжижает кровь, а я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы по моему сердцу текла приятная, тонкая кровь", — пояснил журналистам Трамп.

В статье также говорится о том, что глава Белого дома некоторое время носил компрессионные носки для отеков лодыжек, но перестал, потому что они ему не понравились. Помощники Трампа заявили, что отек ног уменьшился, а сам президент якобы стал чаще вставать из-за стола и ходить, что является еще одним распространенным способом уменьшения отека нижних конечностей.

В то же время авторы материала приводят слова других помощников Трампа, которые говорят о том, что он мало спит и в последнее время с трудом может держать глаза открытыми. Кроме гольфа, Трамп не занимается спортом регулярно и ест много соленой и жирной пищи, вроде гамбургеров и картофеля фри.

Сам Трамп заявил журналистам, что его раздражает публичное обсуждение состояния его здоровья и внимание к прохождению им медицинских обследований, на которые он согласился.

"Оглядываясь назад, я понимаю, как жаль, что я это сделал, потому что это дало им немного повода для критики. Было бы намного лучше, если бы этого не произошло, потому что сам факт приема препарата говорил: "Ого, что-то не так?" Ну, ничего не так", — подчеркнул Трамп.

Напомним, в апреле Дональд Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр.

Фокус также писал о том, что Трамп распространил видео, которое рекламирует "медицинскую кровать" для лечения любых болезней.