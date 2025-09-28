Трамп распространил видео с ИИ: рекламирует "медицинскую кровать" для лечения любых болезней (видео)

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В нем говорится о так называемых "медицинских кроватях", способных якобы лечить любые заболевания.

Видео, появившееся на социальной платформе Трампа, содержит сгенерированные искусственным интеллектом речи, где бывший президент рекламирует фантастические возможности "медицинских кроватей".

Сообщение в сети Трампа Фото: Скриншот

"Каждый американец вскоре получит собственную карточку медицинской кровати", — утверждает голос, имитирующий Трампа.

"С ней вы будете иметь гарантированный доступ к нашим новым больницам, которыми управляют лучшие врачи страны, оснащенные самыми современными технологиями в мире", — добавляет искусственный интеллект.

В видео также утверждается о "магических целебных свойствах" этих кроватей. "Эти заведения безопасны, современны и предназначены для полного восстановления здоровья и сил каждого гражданина", — говорит голос.

"Это начало новой эры в американском здравоохранении", — отмечает искусственный интеллект в видеоролике.

Теория о "медицинских кроватях" в течение последних лет распространялась ультраправыми кругами. Сторонники этой теории заговора верят, что кровати могут вылечить любую болезнь и даже восстанавливать утраченные конечности.

Напомним, что технология искусственного интеллекта все чаще используется для создания политически мотивированного контента. Социальные сети активно разрабатывают механизмы борьбы с распространением дезинформации, созданной с помощью ИИ.

