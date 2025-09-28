Трамп поширив відео зі ШІ: рекламує "медичне ліжко" для лікування будь-яких хвороб (відео)

Президент США Дональд Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social відеоролик, створений за допомогою штучного інтелекту. У ньому йдеться про так звані "медичні ліжка", здатні нібито лікувати будь-які захворювання.

Related video

Відео, що з'явилося на соціальній платформі Трампа, містить згенеровані штучним інтелектом промови, де колишній президент рекламує фантастичні можливості "медичних ліжок".

Повідомлення у мережі Трампа Фото: Скриншот

"Кожен американець незабаром отримає власну картку медичного ліжка", – стверджує голос, що імітує Трампа.

"З нею ви матимете гарантований доступ до наших нових лікарень, якими керують найкращі лікарі країни, оснащені найсучаснішими технологіями у світі", – додає штучний інтелект.

У відео також стверджується про "магічні цілющі властивості" цих ліжок. "Ці заклади безпечні, сучасні та призначені для повного відновлення здоров'я та сил кожного громадянина", – говорить голос.

"Це початок нової ери в американській охороні здоров'я", – зазначає штучний інтелект у відеоролику.

Відеоролик у мережі Трампа

Теорія про "медичні ліжка" протягом останніх років поширювалася ультраправими колами. Прихильники цієї теорії змови вірять, що ліжка можуть вилікувати будь-яку хворобу та навіть відновлювати втрачені кінцівки.

Нагадаємо, що технологія штучного інтелекту все частіше використовується для створення політично мотивованого контенту. Соціальні мережі активно розробляють механізми боротьби з поширенням дезінформації, створеної за допомогою ШІ.

Як повідомляв Фокус, YouTube запускає нову фунцію зі штучним інтелектом.

Фокус також писав, що днями Меланія та Дональд Трамп посварилися на борту гелікоптера.