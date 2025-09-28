YouTube запускає нову фунцію зі штучним інтелектом: чого очікувати користувачам

У застосунку YouTube Music з’являться ведучі зі штучним інтелектом (ШІ) у рамках нового тестування, доступного через YouTube Labs.

ШІ-ведучі будуть коментувати музику, яку прослуховує користувач, та розповідати цікаві факти про неї. Про це пише The Verge.

Повідомляється, що ведучі зі ШІ працюватимуть під час відтворення міксів і радіостанцій на YouTube Music. За задумом розробників, вони повинні "поглибити досвід прослуховування".

В YouTube заявили, що нова функція буде доступна обмеженій кількості користувачів, які є учасниками програми YouTube Labs. Ця ініціатива призначена для тестування експериментальних рішень на основі штучного інтелекту.

Як зазначають у виданні, YouTube Labs є продовженням ширшої програми Google Labs щодо експериментів зі штучним інтелектом. Наразі Google активно розширює можливості хостів зі штучним інтелектом за допомогою NotebookLM

