YouTube Premium під загрозою: чому блокуються сімейні підписки і що з цим робити

Youtube посилює контроль за своїми платними підписками. Якщо ви оформили сімейну підписку Premium Family, але насправді не живете разом з іншими учасниками, ваша підписка може бути заблокована.

Ще з 2023 року висувалися вимоги, щоб усі учасники Premium Family проживали в одному домогосподарстві, нагадує androidpolice.com. Проте реальних зусиль до того, щоб забезпечити її дотримання, не докладалося, і користувачі спокійно оформлювали сімейні підписки, які дозволяють додавати до п’яти людей.

Тепер ситуація змінюється. Youtube почав позначати облікові записи, які є частиною сімейної підписки, але фізично не мешкають разом. Користувачі стали отримувати електронні листи з попередженням "Вашу сімейну підписку буде призупинено".

Youtube посилює контроль за підписками Фото: androidpolice.com

Підписка призупиняється за 14 днів. Після її призупинення користувач може лишитися у своїй сімейній групі та дивитися YouTube з рекламою, але переваг Premium Family більше не матиме.

Це сталося невдовзі після того, як почалося тестування нового плану для двох осіб, зауважує видання. Кожні 30 днів проводиться "електронна реєстрація", щоб переконатися, що всі члени сімейної підписки дійсно мешкають за одно і тою самою адресою. Раніше від цієї реєстрації можна було відмовитися, але тепер контроль помітно посилюється.

