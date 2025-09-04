YouTube Premium под угрозой: почему блокируются семейные подписки и что с этим делать

Youtube усиливает контроль за своими платными подписками. Если вы оформили семейную подписку Premium Family, но на самом деле не живете вместе с другими участниками, ваша подписка может быть заблокирована.

Еще с 2023 года выдвигались требования, чтобы все участники Premium Family проживали в одном домохозяйстве, напоминает androidpolice.com. Однако реальных усилий для того, чтобы обеспечить его соблюдение, не прикладывалось, и пользователи спокойно оформляли семейные подписки, которые позволяют добавлять до пяти человек.

Теперь ситуация меняется. Youtube начал помечать учетные записи, которые являются частью семейной подписки, но физически не живут вместе. Пользователи стали получать электронные письма с предупреждением "Ваша семейная подписка будет приостановлена".

Youtube усиливает контроль за подписками Фото: androidpolice.com

Подписка приостанавливается за 14 дней. После ее приостановления пользователь может оставаться в своей семейной группе и смотреть YouTube с рекламой, но преимуществ Premium Family у него больше не будет.

Это произошло вскоре после того, как началось тестирование нового плана для двух человек, отмечает издание. Каждые 30 дней проводится "электронная регистрация", чтобы убедиться, что все члены семейной подписки действительно проживают по одному и тому же адресу. Ранее от этой регистрации можно было отказаться, но теперь контроль заметно ужесточается.

