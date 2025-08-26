YouTube тайно менял внешность блогеров с помощью нейросетей: авторы возмущены этой функцией (видео)

YouTube оказался в центре скандала, когда популярные блогеры заметили, что сервис без их ведома редактирует их видео с помощью ИИ. "Улучшения" делают лица "пластиковыми", искажают детали и создают ощущение, что ролик сгенерирован нейросетью, что подрывает доверие аудитории.

Первыми тревогу забили музыканты и блогеры-миллионники Рик Беато и Ретт Шалл. Они заметили, что в их видео на YouTube кожа стала неестественно гладкой, а детали одежды — слишком резкими, пишет Interesting Engineering.

"Если бы я хотел этот ужасный эффект, я бы сделал его сам. Но все выглядит так, будто видео сгенерировано ИИ, и это искажает то, что я делаю", — заявил Шалл. После многочисленных жалоб YouTube признался, что проводит эксперимент на платформе Shorts. По словам представителя компании, система на базе машинного обучения "убирает шум и повышает четкость", аналогично тому, как это делают современные смартфоны. Однако эксперты отмечают ключевую разницу: на смартфоне пользователь сам решает, применять ли фильтры, а YouTube делает это принудительно и без предупреждения.

Блогер Ретт Шалл объясняет ситуацию в тематическом видео

Блогеры назвали это манипуляцией контентом без согласия его создателей и зрителей. Практика подрывает доверие к платформе, размывая грань между реальностью и цифровой обработкой, отмечает профессор Сэмюэл Вули из Университета Питтсбурга.

Ситуация иллюстрирует общий тренд: с недавних пор техногиганты все чаще внедряют ИИ-фильтры, влияющие на восприятие реальности аудиторией. Пока YouTube не сообщил, сколько пользователей подвержены эксперименту и можно ли от него отказаться, что только усиливает недовольство авторов.

