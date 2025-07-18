Блогер сделал свой физический недостаток фишкой и стал звездой YouTube: в чем его особенность

Японская интернет-знаменитость под ником @Jonouchich1 (далее Джонучи) собрал сотни тысяч подписчиков в YouTube и TikTok, благодаря своему непропорционально длинному подбородку.

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Изьян внешности, из-за которого молодой человек немало комплексовал в детстве и подростковом возрасте, помог ему выгодно выделиться в сегменте социальных сетей. На своих каналах большинство роликов посвящено его физическому недостатку, который он превратил в личную изюминку, пишет "8 Days".

По словам Джонучи, его ник в социальных сетях вдохновлен персонажем манги Yu-Gi-Oh Катасуей Джонучи, у которого такой же длинный и острый подбородок.

Блогер Джонучи Фото: Скриншот Герой манги Катасуя Джонучи Фото: Скриншот

Блогер рассказал своим подписчикам, что когда был трехлетним, никаких проблем с подбородком у него не было. Он мечтал вырасти, однако с пяти лет стремительно расти у него начал только подбородок.

В три года блогер ничем не отличался от других детей Фото: Скриншот

К 10-11 годам его подбородок стал настолько выдающимся, что в школе начали тыкань на него пальцами. Он часто сталкивался с насмешками и неприятием, а одноклассники даже прозвали его "Чин".

Сейчас рост парня 168 см, а вот свой подбородок он называет "самым длинным в мире", хотя официально это не подтверждено.

Когда физический изъян стал очевиден, Джонучи обратился к врачам. Поначалу он думал, что такой подбородок – результат чрезмерного употребления молока или какая-нибудь болезнь, однако медики опровергли оба этих предположения.

Джонучи демонстрирует свой выдающийся подбородок Фото: Скриншот

"Врачи никогда раньше не видели ничего подобного, но сказали, что это, скорее всего, связано с генетическими факторами", – говорит ютубер, отмечая, что в семье он с таким подбородком – единственный.

Хотя его подбородок до сих пор время от времени становится объектом жестоких шуток и даже стал причиной того, что парня отвергали девушки, он считает это преимуществом для увеличения числа подписчиков в социальных сетях.

Большинство роликов блогера посвящены его подбородку

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