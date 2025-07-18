Блогер зробив свій фізичний недолік фішкою і став зіркою YouTube: у чому його особливість

Японська інтернет-знаменитість під ніком @Jonouchich1 (далі Джонучі) зібрав сотні тисяч підписників у YouTube і TikTok, завдяки своєму непропорційно довгому підборіддю.

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Недолік зовнішності, через який молодий чоловік чимало комплексував у дитинстві та підлітковому віці, допоміг йому вигідно виділитися в сегменті соціальних мереж. На своїх каналах більшість роликів присвячено його фізичному недоліку, який він перетворив на особисту родзинку, пише "8 Days".

За словами Джонучі, його нік у соціальних мережах натхненний персонажем манги Yu-Gi-Oh Катасуею Джонучі, у якого таке ж довге і гостре підборіддя.

Блогер Джонучі Фото: Скриншот Герой манги Катасуя Джонучі Фото: Скриншот

Блогер розповів своїм підписникам, що коли був трирічним, жодних проблем із підборіддям у нього не було. Він мріяв вирости, проте з п'яти років стрімко рости в нього почало тільки підборіддя.

У три роки блогер нічим не відрізнявся від інших дітей Фото: Скриншот

До 10-11 років його підборіддя стало настільки видатним, що в школі почали тикати на нього пальцями. Він часто стикався з глузуванням і неприйняттям, а однокласники навіть прозвали його "Чин".

Нині зріст хлопця 168 см, а ось своє підборіддя він називає "найдовшим у світі", хоча офіційно це не підтверджено.

Коли фізична вада стала очевидною, Джонучі звернувся до лікарів. Спочатку він думав, що таке підборіддя — результат надмірного вживання молока або якась хвороба, проте медики спростували обидва ці припущення.

Джонучі демонструє своє видатне підборіддя Фото: Скриншот

"Лікарі ніколи раніше не бачили нічого подібного, але сказали, що це, найімовірніше, пов'язано з генетичними факторами", — каже ютубер, зазначаючи, що в сім'ї він із таким підборіддям — єдиний.

Хоча його підборіддя досі час від часу стає об'єктом жорстоких жартів і навіть стало причиною того, що хлопця відкидали дівчата, він вважає це перевагою для збільшення кількості підписників у соціальних мережах.

Більшість роликів блогера присвячені його підборіддю

Раніше Фокус писав, що блогерка придбала "містичний пакет" на розпродажі, вміст якого її шокував.

Ми також розповідали, що популярний блогер кинув сина з обриву, щоб навчити сміливості, але спровокував грандіозний скандал у мережі.