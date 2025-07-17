Скандал у мережі: популярний блогер кинув сина з обриву, щоб навчити сміливості (відео)

Гарретт Джі, засновник відомої сімейної команди мандрівників The Bucket List Family, викликав бурхливу реакцію в соцмережах після того, як опублікував відео, де він скидає свого семирічного сина зі скелі в озеро.

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Хлопчик кричав під час стрибка, але виринув із радісним обличчям. Ролик, розміщений в Instagram 13 липня, зібрав понад 3,5 мільйона переглядів і викликав шквал коментарів, розділивши аудиторію.

На відео Джі разом із сином Каліханом стоїть на високій скелі над озером Пауелл (США). Батько підбадьорював хлопчика, а потім підняв його і кинув у воду. Після цього чоловік сам стрибає слідом, а на поверхні зустрічає сина з посмішкою і жестом "палець вгору".

Каліхан кричав під час стрибка, але виринув із радісним обличчям.

У підписі до відео Гарретт пояснив, що такий підхід не є універсальною порадою і не підходить усім дітям. Він підкреслив, що безпека була пріоритетом, і вони вибрали безпечну висоту, щоб уникнути ризику удару об скелю. За словами Джі, син сам погодився, щоб його скинули, хоча відчував страх.

"Кожна дитина унікальна, і підхід до виховання має бути індивідуальним", — додав він.

Реакція глядачів виявилася неоднозначною. Дехто критикував дії батька, вважаючи, що дитина була налякана і не готова до стрибка. Інші ж підтримали Гарретта, називаючи його метод "екстремальною довірою". Джі уточнив у коментарях, що син знав про свої варіанти і сам зробив вибір, але це все одно був складний момент і для дитини, і для нього як батька.

Видання People зазначає, що сім'я Джі відома своїми сміливими подорожами та екстремальними пригодами. З моменту заснування The Bucket List Family у 2015 році вони ділилися моментами серфінгу з акулами, взаємодії з морськими тваринами та іншими захопливими епізодами зі свого життя. Канали сім'ї в Instagram і YouTube налічують мільйони передплатників, а сама ідея проєкту народилася після того, як Snapchat придбав стартап Гарретта за 54 мільйони доларів, що дало змогу сім'ї продати все майно та вирушити в навколосвітню подорож.

Раніше Фокус повідомляв, що медсестра долає 8 тисяч км заради роботи. 31-річна Кортні Ель Рефаї зі США живе у Швеції, але раз на місяць вона вирушає на батьківщину, щоб відпрацювати всього чотири зміни в каліфорнійській лікарні. Усе це заради вражаючої зарплати.

Також стало відомо, що сім'я залишилася без житла в іншій країні. Відпустка мрії обернулася кошмаром для сім'ї з Шотландії, коли після прибуття до Нью-Йорка (США) вони дізналися, що їхню бронь у готелі було несподівано скасовано.