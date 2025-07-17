Скандал в сети: популярный блогер бросил сына с обрыва, чтобы научить смелости (видео)

Гарретт Джи, основатель известной семейной команды путешественников The Bucket List Family, вызвал бурную реакцию в соцсетях после того, как опубликовал видео, где он сбрасывает своего семилетнего сына со скалы в озеро.

Related video

Мальчик кричал во время прыжка, но вынырнул с радостным лицом. Ролик, размещенный в Instagram 13 июля, собрал более 3,5 миллиона просмотров и вызвал шквал комментариев, разделив аудиторию.

На видео Джи вместе с сыном Калиханом стоит на высокой скале над озером Пауэлл (США). Отец подбадривал мальчика, а затем поднял его и бросил в воду. После этого мужчина сам прыгает следом, а на поверхности встречает сына с улыбкой и жестом "палец вверх".

Калихан кричал во время прыжка, но вынырнул с радостным лицом.

В подписи к видео Гарретт объяснил, что такой подход не является универсальным советом и не подходит всем детям. Он подчеркнул, что безопасность была приоритетом, и они выбрали безопасную высоту, чтобы избежать риска удара о скалу. По словам Джи, сын сам согласился, чтобы его сбросили, хотя испытывал страх.

"Каждый ребенок уникален, и подход к воспитанию должен быть индивидуальным", — добавил он.

Реакция зрителей оказалась неоднозначной. Некоторые критиковали действия отца, считая, что ребенок был напуган и не готов к прыжку. Другие же поддержали Гарретта, называя его метод "экстремальным доверием". Джи уточнил в комментариях, что сын знал о своих вариантах и сам сделал выбор, но это все равно был сложный момент и для ребенка, и для него как отца.

Издание People отмечает, что семья Джи известна своими смелыми путешествиями и экстремальными приключениями. С момента основания The Bucket List Family в 2015 году они делились моментами серфинга с акулами, взаимодействия с морскими животными и другими захватывающими эпизодами из своей жизни. Каналы семьи в Instagram и YouTube насчитывают миллионы подписчиков, а сама идея проекта родилась после того, как Snapchat приобрел стартап Гарретта за 54 миллиона долларов, позволив семье продать все имущество и отправиться в кругосветное путешествие.

Ранее Фокус сообщал, что медсестра преодолевает 8 тысяч км ради работы. 31-летняя Кортни Эль Рефаи из США живет в Швеции, но раз в месяц она отправляется на родину, чтобы отработать всего четыре смены в калифорнийской больнице. Все это ради впечатляющей зарплаты.

Также стало известно, что семья осталась без жилья в другой стране. Отпуск мечты обернулся кошмаром для семьи из Шотландии, когда по прибытии в Нью-Йорк (США) они узнали, что их бронь в отеле была неожиданно отменена.