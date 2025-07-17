Блогерка придбала "містичний пакунок" на розпродажі: вміст сюрприза її шокував (відео)

Блогерка з Великої Британії Беккі разом з мамою знайшли в одному з магазинів "містичну сумку" за 20 фунтів (1120 грн). Коли жінки вирішили відкрили куплений презент, то він виявився неймовірно легким, а його вміст шокував обох британок.

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Жінки спочатку не повірили побаченому, а тому вирішили повернутися до магазину та намагалися з'ясувати, чому подарунок був "порожнім", як це записано на відео блогерки в TikTok.

Ролик блогерки став вірусним — набрав майже 5 млн переглядів, 128 тис. вподобань та тисячі коментарів. Бекі (відома як Becky's Bazaar) розповіла, що зайшла до благодійної крамниці Barnardo's, щоби трохи роздивитися асортимент, і натрапила на товар під назвою "містична сумка" (mystery bag).

Її зацікавив цей лот, і вона вирішила купити його, сподіваючись на якусь цікавинку. Але попереду на неї чекало дещо зовсім інше.

У вірусному відео Бекі не могла не сміятися, згадуючи цей момент. Вона пояснила, що, коли взяла сумку в руки, вона здалася надто легкою, і це її насторожило. Однак вона сказала продавчині, що річ виглядає "круто", й заплатила за неї £20.00.

"Ну що, мам, відкриємо цю містичну сумку за 20 фунтів із благодійного магазину?" — каже блогерка під час розпаковування.

Обидві жінки зазначили, що це "одна з найдорожчих і найлегших" сумок, які вони будь-коли купували. Коли вони відкрили її, Бекі вигукнула:"Що?", а її мама додала: "Вона порожня."

Після цього обидві розсміялися від побаченого. Згодом виявилося, що в магазині стався конфуз — жінки купили просто вітринний зразок. Бекі засміялася і визнала, що вже здогадувалась про це, а пізніше їй замінили на справжню "містичну сумку". В новому подарунку вміст буде куди більшим, ніж в першому випадку.

У наступному відео Бекі показала вміст "справжньої" сумки — вона виявилася заповненою вщерть. Там були мотузки для підвішування фото, косметичка, сережки, браслети, бігуді, набір для Crocs, олійка для волосся, мило, біжутерія та навіть CD-диск Ніла Даймонда

У підсумку Бекі не розчарувалась — навпаки, вся ця плутанина подарувала багато сміху й позитиву. Вона додала, що не очікувала такого "сюрпризу", але втішена, що перевірила все біля магазину.

Реакція соцмереж

У коментарях до обох відео блогерки, користувачі не стримували сміху та сарказму від побаченого. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Це було смішно! Не можу дочекатись, щоб побачити, що всередині справжньої сумки";

"Таке і зі мною могло статися. Добре, що все-таки отримала подарунки!";

"Людський розум щоразу дивує";

"Добре, що ти відкрила її ще в магазині. А то довелось би повертатись додому з нічим";

"Два подарунки — дві різниці. Зате повертаєтеся з купою потрібних в побуті речей".

Раніше Фокус розповідав, як наречених обманули з замовленням через мережу. Пара з Оклахоми мала отримати декоративні срібні чаші, але замість цього їм прислали бурдний посуд.

Згодом повідомлялося, що жінка отримала дивну посилку поштою. В ній були подарунки на запрошення на весілля її ексхлопця та його обраниці, з яким дівчина розсталася через зраду.