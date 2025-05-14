Наречені купили подарунок в інтернеті: розгорнувши посилку, вони втратили дар мови (фото)

Пара з Оклахоми (США), яка готується до весілля, замовила декоративні срібні чаші, й була шокована, коли отримала брудний посуд із залишками їжі.

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Ця історія стала вірусною в соціальних мережах, зокрема на одному з тематичних форумів на Reddit.

26-річний Джоб з Талси, штат Оклахома, та його наречена активно готуються до весілля, яке відбудеться 17 травня. За кілька тижнів до урочистості пара вирішила зробити останнє замовлення — маленькі срібні чаші для фруктів, які мали прикрасити святкові столи.

Неприємний сюрприз

Отримане замовлення здивувало наречених. Вони зрозуміли, що чаші вже використовувалися раніше.

"Ми з нареченою замовили ці чаші у невеликого китайського продавця на Amazon. У них був рейтинг 4,7/5 на основі 20 відгуків. Для нас цього було достатньо, і ми зробили замовлення. Коли посилка приїхала, і моя наречена її відкрила, то була шокована. Ми обоє втратили дар мови", — пояснив автор історії.

Продавець надіслав брудні чаші Фото: Reddit

Він прикріпив фотографія чаші, яка лежала в коробці із залишками їжі, що висохли та розмазалися на поверхні.

Джоб сказав, що вони не зверталися безпосередньо до продавця, але "залишили поганий відгук із фотографіями та деякими критичними зауваженнями". Однак, враховуючи, що до весілля залишалося лише кілька тижнів, не було іншого вибору, окрім як просто помити посуд.

Думки користувачів форуму

Користувачі Reddit також були шоковані від побаченого.

"Запах, мабуть, був жахливим", — прокоментував один із користувачів;

"Це настільки погано, що майже смішно", — висловився ще один учасник обговорення;

Інший припустив: "Хтось використав їх, не помив, знову запакував і повернув, а потім, що найгірше, їх перепродали, навіть не перевіривши".

Продавець надіслав брудні чаші Фото: Reddit

Джоб згодом відповів, що саме до такого висновку вони з нареченою дійшли. "Урок засвоєно, але це все одно неймовірна помилка з їхнього боку", —підсумував він.

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