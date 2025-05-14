Молодожены купили подарок в интернете: развернув посылку, они потеряли дар речи (фото)

Пара из Оклахомы (США), которая готовится к свадьбе, заказала декоративные серебряные чаши, и была шокирована, когда получила грязную посуду с остатками еды.

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Эта история стала вирусной в социальных сетях, в частности на одном из тематических форумов на Reddit.

26-летний Джоб из Талсы, штат Оклахома, и его невеста активно готовятся к свадьбе, которая состоится 17 мая. За несколько недель до торжества пара решила сделать последний заказ — маленькие серебряные чаши для фруктов, которые должны были украсить праздничные столы.

Неприятный сюрприз

Полученный заказ удивил жениха и невесту. Они поняли, что чаши уже использовались ранее.

"Мы с невестой заказали эти чаши у небольшого китайского продавца на Amazon. У них был рейтинг 4,7/5 на основе 20 отзывов. Для нас этого было достаточно, и мы сделали заказ. Когда посылка приехала, и моя невеста ее открыла, то была шокирована. Мы оба потеряли дар речи", — пояснил автор истории.

Продавец прислал грязные чаши Фото: Reddit

Он прикрепил фотографию чаши, которая лежала в коробке с остатками пищи, высохшими и размазанными по поверхности.

Джоб сказал, что они не обращались напрямую к продавцу, но "оставили плохой отзыв с фотографиями и некоторыми критическими замечаниями". Однако, учитывая, что до свадьбы оставалось всего несколько недель, не было другого выбора, кроме как просто помыть посуду.

Мнения пользователей форума

Пользователи Reddit также были шокированы от увиденного.

"Запах, должно быть, был ужасным", — прокомментировал один из пользователей;

"Это настолько плохо, что почти смешно", — высказался еще один участник обсуждения;

Другой предположил: "Кто-то использовал их, не помыл, снова запаковал и вернул, а потом, что хуже всего, их перепродали, даже не проверив".

Продавец прислал грязные чаши Фото: Reddit

Джоб позже ответил, что именно к такому выводу они с невестой пришли. "Урок усвоен, но это все равно невероятная ошибка с их стороны", — подытожил он.

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