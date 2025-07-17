Блогерша приобрела "мистический пакет" на распродаже: содержимое сюрприза ее шокировало (видео)

Блогерша из Великобритании Бекки вместе с мамой нашли в одном из магазинов "мистическую сумку" за 20 фунтов (1120 грн). Когда женщины решили открыли купленный презент, то он оказался невероятно легким, а его содержимое шокировало обеих британок.

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Женщины сначала не поверили увиденному, а потому решили вернуться в магазин и пытались выяснить, почему подарок был "пустым", как это записано на видео блогера в TikTok.

Ролик блогера стал вирусным — набрал почти 5 млн просмотров, 128 тыс. лайков и тысячи комментариев. Беки (известная как Becky's Bazaar) рассказала, что зашла в благотворительный магазин Barnardo's, чтобы немного рассмотреть ассортимент, и наткнулась на товар под названием "мистическая сумка" (mystery bag).

Ее заинтересовал этот лот, и она решила купить его, надеясь на какую-то изюминку. Но впереди ее ждало нечто совсем другое.

В вирусном видео Беки не могла не смеяться, вспоминая этот момент. Она объяснила, что, когда взяла сумку в руки, она показалась слишком легкой, и это ее насторожило. Однако она сказала продавщице, что вещь выглядит "круто", и заплатила за нее £20.00.

"Ну что, мам, откроем эту мистическую сумку за 20 фунтов из благотворительного магазина?" — говорит блогерша во время распаковки.

Обе женщины отметили, что это "одна из самых дорогих и самых легких" сумок, которые они когда-либо покупали. Когда они открыли ее, Беки воскликнула: "Что?", а ее мама добавила: "Она пустая."

После этого обе рассмеялись от увиденного. Впоследствии оказалось, что в магазине произошел конфуз — женщины купили просто витринный образец. Беки засмеялась и признала, что уже догадывалась об этом, а позже ей заменили на настоящую "мистическую сумку". В новом подарке содержимое будет куда больше, чем в первом случае.

В следующем видео Беки показала содержимое "настоящей" сумки — она оказалась заполнена до отказа. Там были веревки для подвешивания фото, косметичка, серьги, браслеты, бигуди, набор для Crocs, масло для волос, мыло, бижутерия и даже CD-диск Нила Даймонда

В итоге Беки не разочаровалась — наоборот, вся эта путаница подарила много смеха и позитива. Она добавила, что не ожидала такого "сюрприза", но рада, что проверила все возле магазина.

Реакция соцсетей

В комментариях к обоим видео блогера, пользователи не сдерживали смеха и сарказма от увиденного. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Это было смешно! Не могу дождаться, чтобы увидеть, что внутри настоящей сумки";

"Такое и со мной могло произойти. Хорошо, что все-таки получила подарки!";

"Человеческий ум каждый раз удивляет";

"Хорошо, что ты открыла ее еще в магазине. А то пришлось бы возвращаться домой с ничем";

"Два подарка — две разницы. Зато возвращаетесь с кучей нужных в быту вещей".

Ранее Фокус рассказывал, как жениха и невесту обманули с заказом через сеть. Пара из Оклахомы должна была получить декоративные серебряные чаши, но вместо этого им прислали бурдовую посуду.

Впоследствии сообщалось, что женщина получила странную посылку по почте. В ней были подарки на приглашение на свадьбу ее экс-возлюбленного и его избранницы, с которым девушка рассталась из-за измены.