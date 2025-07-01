Женщина бросила мужа из-за измены с коллегой: два года спустя она получила странную посылку

28-летняя женщина разошлась с бывшим бойфрендом из-за его постоянных измен с коллегой. Два года спустя она получила посылку с подарками и приглашением на свадьбу ее экс-бойфренда и его избранницы, а содержимое коробки ее откровенно шокировало.

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Женщина получила приглашение на свадьбу от любовницы своего бывшего парня, с которой он изменял героине истории. Кроме приглашения, она получила записку и подарки, которые считает попыткой поглумиться над ней, говорится в одном из форумов на Reddit.

Героиня истории рассказывает, что разошлась со своим 30-летним бывшим бойфрендом два года назад, когда узнала об измене с 25-летней коллегой с его работы.

"Если коротко — он переписывался с коллегой, и все перешло на другой уровень: эмоциональный, физический — все как "надо". Я выставила его из дома, заблокировала везде и восстанавливала себя. Или же мне так казалось", — рассказывает она.

Впоследствии на ее имя по почте пришла посылка. Открыв коробку, она нашла там записку от руки, которую написала та самая коллега ее бывшего. Она приглашала женщину прийти на их свадьбу.

"Я знаю, что наши отношения начались не с самого лучшего, но искренне верю, что все в жизни происходит по какой-то причине. Я хотела дать тебе шанс на прощение и исцеление. Если ты готова, я была бы очень рада видеть тебя на нашей свадьбе и отпраздновать вместе. Внутри — небольшой подарок, который поможет в этом", — говорится в тексте записки.

Героиня истории добавляет, что в том "подарке" были маленькая свеча с надписью "Прощение", небольшая бутылка розового вина, "чертов" кристалл для исцеления и уже упомянутая записка. Однако больше всего ей отняло речь от фотографии — там были изображены ее бывший и эта женщина с фотосессии во время помолвки. Эта фотография имела подпись: "Настоящая любовь всегда находит друг друга".

"Я еще не ответила [на приглашение]. Но серьезно думаю отправить все это обратно... в коробке, полной отвращения и стыда", — признается женщина.

Реакция пользователей

В комментариях к посту женщины, многие пользователи откровенно говорили, что героиню истории "снова пытаются унизить". Вторая группа юзеров прямо говорит, что надо вернуть эту посылку "предателям" или выбросить этот "подарок" на помойку.

Больше всего предпочтений набрали следующие реплики:

"WTF? Это просто жесть. Советую отправить им все это добро обратно";

"Думаю, что вам стоит вернуть это "добро". Вы пошли дальше, а кто-то до сих пор находится в своем мире";

"Вот я считаю, что ничего не надо говорить или отправлять обратно. Ваша реакция им нужна как кислород, ведь эти двое — токсичные ублюдки";

"Слушайте, я такого бреда еще не видел в жизни. У них свадьба на носу, а они бывших вспоминают. Идиоты!";

"Вам ничего не стоит делать. Их поступок показывает, что они стоят друг друга. Выбросьте это г*вно в мусорку и продолжайте жить дальше, а карма им вернет должок".

Ранее стало известно, что умерший избранник женщины вел двойную жизнь. После смерти возлюбленного Кейтлин наткнулась на некролог относительно ее избранника, что открыло ей глаза на неизвестную ранее жизнь покойного.

Впоследствии сообщалось, как женщина застукала мужа во время измены. Самым большим шоком для нее оказалось то, что это была близкая родственница ее бойфренда.