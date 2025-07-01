Жінка покинула чоловіка через зраду з колегою: два роки потому вона отримала дивну посилку

28-річна жінка розійшлася з колишнім бойфрендом через його постійні зради з колегою. Два роки потому вона отримала посилку з подарунками і запрошенням на весілля її ексхлопця та його обраниці, а вміст коробки її відверто шокував.

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Жінка отримала запрошення на весілля від коханки свого колишнього хлопця, з якою він зраджував героїні історії. Окрім запрошення, вона отримала записку та подарунки, які вважає спробою поглузувати над нею, йдеться в одному з форумів на Reddit.

Героїня історії розповідає, що розійшлася зі своїм 30-річним колишнім бойфрендом два роки тому, коли дізналася про зраду з 25-річною колегою з його роботи.

"Якщо коротко — він переписувався з колегою, і все перейшло на інший рівень: емоційний, фізичний — усе як "треба". Я виставила його з дому, заблокувала повсюди й відновлювала себе. Або ж мені так здавалося", — розповідає вона.

Згодом на її ім'я поштою прийшла посилка. Відкривши пакунок, вона знайшла там записку від руки, яку написала та сама колега її колишнього. Вона запрошувала жінку прийти на їхнє весілля.

"Я знаю, що наші стосунки почалися не з найкращого, але щиро вірю, що все в житті стається з якоїсь причини. Я хотіла дати тобі шанс на прощення та зцілення. Якщо ти готова, я була б дуже рада бачити тебе на нашому весіллі та відсвяткувати разом. Усередині — невеличкий подарунок, який допоможе в цьому", — йдеться у тексті записки.

Героїня історії додає, що у тому "подарунку" були маленька свічка з написом "Прощення", невелика пляшка рожевого вина, "чортовий" кристал для зцілення та вже згадана записка. Однак найбільше їй відібрало мову від фотографії — там були зображені її колишній та ця жінка з фотосесії під час заручин. Ця світлина мала підпис: "Справжнє кохання завжди знаходить одне одного".

"Я ще не відповіла [на запрошення]. Але серйозно думаю надіслати все це назад… у коробці, повній відрази і сорому", — зізнається жінка.

Реакція користувачів

У коментарях до посту жінки, багато користувачів відверто говорили, що героїню історії "знову намагаються принизити". Друга група юзерів прямо каже, що треба повернути цю посилку "зрадникам" або викинути цей "подарунок" на смітник.

Найбільше вподобань набрали наступні репліки:

"WTF? Це просто жесть. Раджу відправити їм усе це добро назад";

"Думаю, що вам варто повернути це "добро". Ви пішли далі, а хтось досі перебуває у своєму світі";

"От я вважаю, що нічого не треба говорити чи відправляти назад. Ваша реакція їм потрібна як кисень, адже ці двоє — токсичні виродки";

"Слухайте, я такої маячні ще не бачив у житті. У них весілля на носі, а вони колишніх згадують. Ідіоти!";

"Вам нічого не варто робити. Їхній вчинок показує, що вони варті одне одного. Викиньте це л*йно у смітник і продовжуйте жити далі, а карма їм поверне боржок".

Раніше стало відомо, що померлий обранець жінки вів подвійне життя. Після смерті коханого Кейтлін наткнулася на некролог щодо її обранця, що розплющило їй очі на невідоме раніше життя покійного.

Згодом повідомлялося, як жінка застукала чоловіка під час зради. Найбільшим шоком для неї виявилося те, що це була близька родичка її бойфренда.