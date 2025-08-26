YouTube таємно змінював зовнішність блогерів за допомогою нейромереж: автори обурені цією функцією (відео)

YouTube опинився в центрі скандалу, коли популярні блогери помітили, що сервіс без їхнього відома редагує їхні відео за допомогою ШІ. "Поліпшення" роблять обличчя "пластиковими", спотворюють деталі і створюють відчуття, що ролик згенерований нейромережею, що підриває довіру аудиторії.

Related video

Першими на сполох забили музиканти і блогери-мільйонники Рік Беато і Ретт Шалл. Вони помітили, що в їхніх відео на YouTube шкіра стала неприродно гладкою, а деталі одягу — занадто різкими, пише Interesting Engineering.

"Якби я хотів цей жахливий ефект, я б зробив його сам. Але все виглядає так, ніби відео згенеровано ШІ, і це спотворює те, що я роблю", — заявив Шалл. Після численних скарг YouTube зізнався, що проводить експеримент на платформі Shorts. За словами представника компанії, система на базі машинного навчання "прибирає шум і підвищує чіткість", аналогічно тому, як це роблять сучасні смартфони. Однак експерти відзначають ключову різницю: на смартфоні користувач сам вирішує, чи застосовувати фільтри, а YouTube робить це примусово і без попередження.

Блогер Ретт Шалл пояснює ситуацію в тематичному відео

Блогери назвали це маніпуляцією контентом без згоди його творців і глядачів. Практика підриває довіру до платформи, розмиваючи межу між реальністю і цифровою обробкою, зазначає професор Семюел Вулі з Університету Піттсбурга.

Ситуація ілюструє загальний тренд: віднедавна техногіганти дедалі частіше впроваджують АІ-фільтри, що впливають на сприйняття реальності аудиторією. Поки YouTube не повідомив, скільки користувачів піддаються експерименту і чи можна від нього відмовитися, що тільки посилює невдоволення авторів.

Раніше Фокус повідомляв, як блогер зробив свій фізичний недолік фішкою і став зіркою YouTube: у чому його особливість. Японська інтернет-знаменитість під ніком @Jonouchich1 (далі Джонучі) зібрав сотні тисяч передплатників у YouTube і TikTok, завдяки своєму непропорційно довгому підборіддю.