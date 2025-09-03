Поддержите нас UA
Как смотреть YouTube Premium бесплатно: нужно включить секретную функцию (фото)

Полезную функцию YouTube Premium можно включить бесплатно | Фото: gizchina.com

Microsoft тестирует в браузере Edge для Android функцию, позволяющую бесплатно прослушивать видео с YouTube в фоновом режиме. Это один из главных бонусов платной подписки YouTube Premium.

Такую возможность обнаружили в экспериментальной версии браузера Edge Canary. В сочетании со встроенным блокировщиком рекламы, который совместим с YouTube, это превращает браузер в бесплатный аналог платного сервиса, пишет Android Authority.

Чтобы активировать функцию, нужно скачать Edge Canary, в адресной строке ввести edge://flags, найти пункт Video Background Play и включить его. После перезапуска браузера в настройках сайтов появится опция "Воспроизведение видео в фоне", которую тоже нужно активировать. После этого видео с YouTube и других сервисов продолжат играть даже при свернутом браузере или заблокированном экране.

microsoft edge canary браузер функция youtube premium фоновое воспроизведение
Скриншоты разделов браузера Microsoft Edge Canary, где активируется скрытая функция
Фото: Android Authority

К моменту стабильного релиза включить это будет наверняка проще. Однако будущее этой функции под вопросом. В 2013 году Google уже блокировала приложение YouTube от Microsoft для Windows Phone за аналогичные нарушения — отсутствие рекламы и возможность скачивания видео. Вероятно, Google и в этот раз может принять ответные меры, чтобы сохранить доходы от подписки Premium.

Впрочем, есть и другие, более практичные способы получить Premium-опции, не оформляя подписку. Речь идет про альтернативные клиенты Android-версии YouTube с соответствующими модификациями от энтузиастов. Приложения вроде YouTube ReVanced и NewPipe (легковесный вариант) отключают рекламу, предлагают фоновое воспроизведение и прочие мелкие удобства.

