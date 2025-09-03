Как смотреть YouTube Premium бесплатно: нужно включить секретную функцию (фото)

Microsoft тестирует в браузере Edge для Android функцию, позволяющую бесплатно прослушивать видео с YouTube в фоновом режиме. Это один из главных бонусов платной подписки YouTube Premium.

Такую возможность обнаружили в экспериментальной версии браузера Edge Canary. В сочетании со встроенным блокировщиком рекламы, который совместим с YouTube, это превращает браузер в бесплатный аналог платного сервиса, пишет Android Authority.

Чтобы активировать функцию, нужно скачать Edge Canary, в адресной строке ввести edge://flags, найти пункт Video Background Play и включить его. После перезапуска браузера в настройках сайтов появится опция "Воспроизведение видео в фоне", которую тоже нужно активировать. После этого видео с YouTube и других сервисов продолжат играть даже при свернутом браузере или заблокированном экране.

Скриншоты разделов браузера Microsoft Edge Canary, где активируется скрытая функция Фото: Android Authority

К моменту стабильного релиза включить это будет наверняка проще. Однако будущее этой функции под вопросом. В 2013 году Google уже блокировала приложение YouTube от Microsoft для Windows Phone за аналогичные нарушения — отсутствие рекламы и возможность скачивания видео. Вероятно, Google и в этот раз может принять ответные меры, чтобы сохранить доходы от подписки Premium.

Впрочем, есть и другие, более практичные способы получить Premium-опции, не оформляя подписку. Речь идет про альтернативные клиенты Android-версии YouTube с соответствующими модификациями от энтузиастов. Приложения вроде YouTube ReVanced и NewPipe (легковесный вариант) отключают рекламу, предлагают фоновое воспроизведение и прочие мелкие удобства.

