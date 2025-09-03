Як дивитися YouTube Premium безкоштовно: потрібно увімкнути секретну функцію (фото)

Microsoft тестує в браузері Edge для Android функцію, що дає змогу безкоштовно прослуховувати відео з YouTube у фоновому режимі. Це один із головних бонусів платної підписки YouTube Premium.

Related video

Таку можливість виявили в експериментальній версії браузера Edge Canary. У поєднанні з вбудованим блокувальником реклами, який сумісний з YouTube, це перетворює браузер на безкоштовний аналог платного сервісу, пише Android Authority.

Щоб активувати функцію, потрібно завантажити Edge Canary, в адресному рядку ввести edge://flags, знайти пункт Video Background Play і ввімкнути його. Після перезапуску браузера в налаштуваннях сайтів з'явиться опція "Відтворення відео у фоні", яку теж потрібно активувати. Після цього відео з YouTube та інших сервісів продовжать відтворюватися навіть при згорнутому браузері або заблокованому екрані.

Скріншоти розділів браузера Microsoft Edge Canary, де активується прихована функція Фото: Android Authority

До моменту стабільного релізу ввімкнути це буде напевно простіше. Однак майбутнє цієї функції під питанням. У 2013 році Google вже блокувала додаток YouTube від Microsoft для Windows Phone за аналогічні порушення — відсутність реклами і можливість скачування відео. Ймовірно, Google і цього разу може вжити заходів у відповідь, щоб зберегти доходи від підписки Premium.

Втім, є й інші, більш практичні способи отримати Premium-опції, не оформлюючи підписку. Йдеться про альтернативні клієнти Android-версії YouTube з відповідними модифікаціями від ентузіастів. Додатки на кшталт YouTube ReVanced і NewPipe (легкий варіант) відключають рекламу, пропонують фонове відтворення та інші дрібні зручності.

Раніше Фокус писав, що YouTube таємно змінював зовнішність блогерів за допомогою нейромереж: автори обурені цією функцією (відео). YouTube опинився в центрі скандалу, коли популярні блогери помітили, що сервіс без їхнього відома редагує їхні відео за допомогою ШІ. "Поліпшення" роблять обличчя "пластиковими", спотворюють деталі та створюють відчуття, що ролик згенерований нейромережею, що підриває довіру аудиторії.