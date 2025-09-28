YouTube запускает новую фунцию с искусственным интеллектом: чего ожидать пользователям
В приложении YouTube Music появятся ведущие с искусственным интеллектом (ИИ) в рамках нового тестирования, доступного через YouTube Labs.
ИИ-ведущие будут комментировать музыку, которую прослушивает пользователь, и рассказывать интересные факты о ней. Об этом пишет The Verge.
Сообщается, что ведущие с ИИ будут работать во время воспроизведения миксов и радиостанций на YouTube Music. По замыслу разработчиков, они должны "углубить опыт прослушивания".
В YouTube заявили, что новая функция будет доступна ограниченному количеству пользователей, которые являются участниками программы YouTube Labs. Эта инициатива предназначена для тестирования экспериментальных решений на основе искусственного интеллекта.Важно
Как отмечают в издании, YouTube Labs является продолжением более широкой программы Google Labs по экспериментам с искусственным интеллектом. Сейчас Google активно расширяет возможности хостов с искусственным интеллектом с помощью NotebookLM
Напомним, Youtube усиливает контроль за своими платными подписками. Если пользователь оформил семейную подписку Premium Family, но на самом деле не живет вместе с другими участниками, то его подписка может быть заблокирована.
Фокус также сообщал, что Microsoft тестирует в браузере Edge для Android функцию, позволяющую бесплатно прослушивать видео с YouTube в фоновом режиме. Это один из главных бонусов платной подписки YouTube Premium.