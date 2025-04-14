Трамп прошел ежегодный медосмотр: что говорят врачи

Президент США Дональд Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр. Медики называют его состояние здоровья "превосходным".

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Об этом в отчете сообщил врач Белого дома Шон Барбабелла.

Отмечается, что тестирование Дональд Трамп проходил 11 апреля. Оно включало в себя диагностическое и лабораторное обследование, которое проводили 14 консультантов. Медики взвешивали Трампа, обследовали шею, грудную клетку, сердце, объем легких, определяли сердцебиение, проводили обследование желудка, изучали неврологические и дерматологические показатели.

По словам Шона Барбареллы, Трамп "находится в прекрасном здоровье, имеет крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию. Врач при этом отметил активный образ жизни президента.

"Дни президента Трампа включают участие в многочисленных встречах, публичные выступления, доступность для прессы и частые победы в гольф-соревнованиях. Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов выполнять обязанности главнокомандующего и главы государства", — говорится в сообщении.

Напомним, что Трамп в Белом доме сменил портрет Обамы на собственный с изображением покушения. На новой картине изображен Дональд Трамп, который поднимает кулак после того, как прошлым летом ему удалось выжить после покушения во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

Также сообщалось, что свой магшот, фото, сделанное во время ареста, Дональд Трамп разместил в коридоре возле Овального кабинета.