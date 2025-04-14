Трамп пройшов щорічний медогляд: що кажуть лікарі

Президент США Дональд Трамп пройшов щорічний медичний огляд. Медики називають його стан здоров'я "чудовим".

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Про це у звіті повідомив лікар Білого дому Шон Барбабелла.

Зазначається, що тестування Дональд Трамп проходив 11 квітня. Воно включало в себе діагностичне та лабораторне обстеження, яке проводили 14 консультантів. Медики зважували Трампа, обстежували шию, грудну клітку, серце, об'єм легень, визначали серцебиття, проводили обстеження шлунку, вивчали неврологічні та дерматологічні показники.

За словами Шона Барбарелли, Трамп "перебуває у чудовому здоров'ї, має міцну серцеву, легеневу, неврологічну та загальну фізичну функцію. Лікар при цьому наголосив на активному способі життя президента.

"Дні президента Трампа включають участь у численних зустрічах, публічні виступи, доступність для преси та часті перемоги в гольф-змаганнях. Президент Трамп демонструє відмінне когнітивне та фізичне здоров'я і повністю готовий виконувати обов'язки головнокомандувача та глави держави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Трамп у Білому домі змінив портрет Обами на власний із зображенням замаху. На новій картині зображений Дональд Трамп, який піднімає кулак після того, як минулого літа йому вдалося вижити після замаху під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія.

Також повідомлялося, що свій магшот, фото, зроблене під час арешту, Дональд Трамп розмістив у коридорі біля Овального кабінету.