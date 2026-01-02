Компресійні шкарпетки, проблеми зі слухом та багато аспірину: ЗМІ розкрили стан здоров'я Трампа

Президент США Дональд Трамп вживає дуже багато аспірину, який розріджує кров, погано чує та припинив носити компресійні шкарпетки, бо вони йому не сподобались.

Близьке до Трампа оточення стверджує, що президент США демонструє ознаки старіння як на пуліці, так і у приватному житті, пише The Wall Street Journal.

Помічники, спонсори і друзі кажуть, що їм часто доводиться говорити голосно на зустрічах із президентом, тому що йому важко розчути. Сам Трамп заперечує проблеми зі слухом.

Також Трамп вживає дуже багато аспірину, з чим безуспішно намагються боротись його лікарі. Американський президент стверджує, що велика доза аспірину призводить до утворення легких синців, проте не хоче від нього відмовлятися, бо вживає його вже 25 років:

"Кажуть, що аспірин добре розріджує кров, а я не хочу, щоб густа кров текла через моє серце. Я хочу, щоб по моєму серцю текла приємна, тонка кров", — пояснив журналістам Трамп.

У статі також йдеться про те, що очільник Білого дому деякий час носив компресійні шкарпетки для набряків щиколоток, але перестав, бо вони йому не сподобалися. Помічники Трампа заявили, що набряк ніг зменшився, а сам президент нібито став частіше вставати з-за столу і ходити, що є ще одним поширеним способом зменшення набряку нижніх кінцівок.

Водночас автори матеріалу наводять слова інших помічників Трампа, які говорять про те, що він мало спить і останнім часом насилу може тримати очі відкритими. Крім гольфу, Трамп не займається спортом регулярно та їсть багато солоної і жирної їжі, на кшталт гамбургерів і картоплі фрі.

Сам Трамп заявив журналістам, що його дратує публічне обговорення стану його здоров'я та увага до проходження ним медичних обстежень, на які він погодився.

"Озираючись назад, я розумію, як шкода, що я це зробив, тому що це дало їм трохи приводу для критики. Було б набагато краще, якби цього не сталося, тому що сам факт прийому препарату говорив: "Ого, щось не так?" Ну, нічого не так", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, у квітні Дональд Трамп пройшов щорічний медичний огляд.

Фокус також писав про те, що Трамп поширив відео, яке рекламує "медичне ліжко" для лікування будь-яких хвороб.