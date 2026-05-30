Трамп у "відмінній формі", але є нюанс: що показав медичний огляд президента США (фото)

Білий дім оприлюднив результати медичного обстеження Дональда Трампа після того, як у США почали активно обговорювати стан здоров'я президента. Лікарі запевняють, що глава держави перебуває у відмінній фізичній та когнітивній формі, однак публікація звіту не зняла всіх запитань, які останнім часом виникають у суспільстві.

Як йдеться в матеріалі The Daily Mail, висновок щодо здоров'я президента США оприлюднили через кілька днів після його візиту до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

Згідно зі звітом, який підготував лікар Білого дому Шон П. Барбабелла, у Трамп хороші показники роботи серця, легенів, нервової системи та загального фізичного стану. На думку медиків, саме насичений графік президента, який включає численні зустрічі, публічні виступи та фізичну активність, позитивно впливає на його самопочуття.

У висновку також наголошується, що когнітивні та фізичні показники президента перебувають на високому рівні. За словами Барбабелли, Трамп повністю здатний виконувати обов'язки Верховного головнокомандувача та глави держави.

Сам президент ще в день проходження обстеження повідомив у соцмережі Truth Social, що медичний огляд пройшов успішно. Ба більше, він навіть заявив, що результати були "ідеальними", а також подякував лікарям і персоналу медичного центру.

Водночас затримка з оприлюдненням результатів викликала хвилю запитань у медіа. Частина експертів припускала, що адміністрація могла відкладати публікацію через можливі проблеми зі здоров'ям президента. Однак оприлюднений звіт таких побоювань не підтвердив.

Разом із тим документ містить і рекомендації лікарів. У ньому зазначається, що з часу попереднього медичного огляду у квітні 2025 року Трамп набрав 17 фунтів ваги — майже вісім кілограмів. Через це медики рекомендували йому дотримуватися дієти, збільшити фізичну активність, продовжувати контролювати вагу та приймати низькі дози аспірину в профілактичних цілях.

Загалом, обстеження президента проводилося за кілька тижнів до 80-річчя президента.

Також The Daily Mail пише, що нещадовго до обстеження, увагу журналістів привернули синці на руках Трампа. Зокрема, у Білому домі пояснили, що сліди на руках чоловіка з'являються через велику кількість рукостискань, а також через щоденний прийом аспірину. Раніше лікар президента також розповідав, що набряки на його щиколотках пов'язані з хронічною венозною недостатністю.

На руках Дональда Трампа журналісти зафіксували синці Фото: Getty Images

Крім того, адміністрація Трампа неодноразово відкидала припущення журналістів про те, що президент нібито засинає під час денних заходів. Зокрема, ці моменти пояснили тим, що він просто уважно слухає співрозмовників.

У матеріалі зазначається, що тема здоров'я американських президентів останнім часом стала особливо актуальною через дискусії навколо Джо Байдена. Нещодавно колишня перша леді Джилл Байден заявила, що через кілька місяців після завершення президентства у її чоловіка виявили онкологічне захворювання. Цікаво, що Трамп неодноразово заявляв, що проблеми зі здоров'ям його політичного опонента приховувалися під час перебування того на посаді, хоча медична команда Байдена та його колишні помічники це заперечували.

В цілому, саме церез це громадськість акцентує увагу на здоров'ї самого Трампа. За даними опитування Washington Post, ABC News та Ipsos, оприлюдненого у квітні, лише 40% американців вважають, що президент має достатню розумову гостроту для виконання своїх обов'язків. Для порівняння, восени цей показник становив 47%.

Окрім цього, знизилася кількість американців, які вважають Трампа достатньо здоровим для президентської роботи. Якщо у вересні такої думки дотримувалися 54% опитаних, то останнє опитування показало результат у 44%.

Попри це президент продовжує публічно наголошувати на своїй хорошій фізичній та розумовій формі. Під час одного з останніх мітингів він згадав про успішне проходження когнітивного тесту та заявив, що президент має бути розумною людиною, здатною керувати країною.

"Я сказав, докторе, що не проти, щоб мене називали блискучим, тотально тираном-диктатором, але я не хочу, щоб мене називали дурнем. Що мені робити, докторе? Чи є якийсь тест, який я можу пройти?", — цитує видання Трампа.

Нагадаємо, раніше у США засумнівалися у психічному стані Дональда Трампа після низки резонансних заяв про Іран та скандальних дописів у соцмережах. Зокрема, критики, включно з деякими колишніми союзниками, почали публічно ставити під сумнів здатність президента виконувати свої обов’язки.

Також видання The Wall Street Journal писало, що президент США Дональд Трамп вживає дуже багато аспірину, який розріджує кров та погано чує. Помічники, спонсори і друзі кажуть, що їм часто доводиться говорити голосно на зустрічах із президентом, тому що йому важко розчути.