Перенес инсульт на камеру: специалист проанализировал поведение Трампа на брифинге

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Овальном кабинете 4 июня якобы перенес инсульт. Физиотерапевт признался, что увидел худший случай экспрессивной афазии.

Физиотерапевт Адам Джеймс, который специализируется на гериатрии, предполагает, что у американского лидера во время официального события в Белом доме случился инсульт. Об этом пишет издание Daily Star.

Специалист, имеющий 14 лет опыта, не исключает, что Трамп также перенес "инсультоподобное событие" или же острое нарушение мозгового кровообращения в течение шести дней, с 27 мая по 3 июня, во время исчезновения из публичного пространства.

Трамп перенес инсульт, и прежде, чем снова появиться перед камерами, ему помогли достаточно восстановиться, сказал Джеймс, объяснив, что сделал такой вывод из позы, в которой сидел президент.

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Пациентам с инсультом, который повлиял на силу и тонус мышц с одной стороны, трудно поддерживать вертикальное положение и когда человек очень устает и засыпает, он непроизвольно наклоняется набок, — пояснил он.

Комментируя спич главы лидера Белого дома физиотерапевт признал, что это, по его словам, был худший за его практику случай экспрессивной афазии, то есть расстройства речи. Трамп специально выбирал не сложные слова, поскольку, по мнению специалиста, политику было трудно говорить.

Также физиотерапевт обратил внимание, что челюсть президента США "живет своей жизнью".

"Чем больше его челюсть смещается вправо, тем больше он спит, потому что у него правостороннее обвисание лица из-за перенесенного инсульта", — отметил Адам Джеймс.

По его наблюдениям, челюсть Трампа скользит вверх-вниз, и тогда тот спит и просыпается.

"Это худшее, что я когда-либо видел", — резюмировал специалист.

Отметим, в январе 2026 года врачи сделали прогноз относительно ситуации с Дональдом Трампом. Адам Джеймс отреагировал на синяки на руках президента США и заговорил о возможном инсульте.

Также Фокус писал, что во время выступления Государственного секретаря США Марко Рубио в Комитете по иностранным делам 3 июня демократы показали ему несколько видеороликов с Дональдом Трампом, на которых глава Белого дома засыпал прямо во время заседаний. В ответ политик назвал четырехчасовое слушание "цирком".