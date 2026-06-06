Коаліція проти президента США: Трамп зіткнувся з опором республіканців у Конгресі, — Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стикається з дедалі помітнішим спротивом з боку частини Республіканської партії в Конгресі на тлі підготовки до проміжних виборів 2026 року. Окремі сенатори та конгресмени вже голосували проти низки ініціатив Білого дому, зокрема щодо фінансування, зовнішньої політики та кадрових призначень.

У Республіканській партії США посилюються ознаки внутрішнього невдоволення окремими рішеннями Дональда Трампа. Республіканські законодавці все частіше розходяться з Трампом щодо ключових питань та висунення кандидатур, повідомило інформаційне агентство Reuters 6 червня.

Дональд Трамп стикається зі зростанням опору у власній партії, оскільки республіканські законодавці в Конгресі, які довго не бажали йому кидати виклик, демонструють більшу готовність порвати з президентом США. Республіканська опозиція розчарована втручанням Трампа у перегони до Сенату. Очікуються майбутні "битви" за висунення кандидатур Трампа, підтримка яких Сенатом – невизначена.

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Лише протягом минулого тижня кілька фракцій республіканців у Сенаті та Палаті представників виступили з критикою його війни проти Ірану, відхилили фінансування у розмірі 1 мільярда доларів, пов'язане з його будівництвом у Білому домі, змусили відмовитися від його фонду "боротьби зі зброєю" у розмірі 1,8 мільярда доларів та заблокували його законопроєкт про "внутрішнє шпигунство".

Палата представників також кинула виклик Трампу, ухваливши в четвер законопроект про надання допомоги Україні та запровадження нових санкцій проти Росії, що, схоже, призведе до вето президента.

Зростаюча коаліція республіканців, включаючи тих, кого Трамп особисто допоміг усунути з посади, демонструє готовність порвати з ним, і це може становити загрозу для його амбітних ініціатив до дня виборів.

"Я думаю, що з наближенням виборів ви бачите, що люди голосуватимуть так, як, на їхню думку, хочуть їхні виборці", — сказав сенатор-республіканець Том Тілліс, який минулого року оголосив про свій вихід із Сенату після того, як виступив проти одного з законопроектів президента.

Демократи здебільшого відкинули цю ідею, заявивши, що немає жодних доказів того, що партія загалом готова кинути йому виклик з важливих питань.

"Люди, які з ним розходяться, — це ті, кого витіснив Трамп Це фактично демонструє його абсолютний контроль над партією", — сказав демократ, сенатор Джон Феттерман. який іноді підтримує ті ж ініціативи, що підтримуються Трампом

Роками законодавці-республіканці демонстрували публічну вірність Трампу, підтримуючи суперечливі кандидатури до кабінету міністрів, виявляючи мало або взагалі не виявляючи опору його виконавчим указам та підтримуючи його законодавство, незважаючи на побоювання щодо зростання дефіциту та скорочення програми охорони здоров'я Medicaid для американців з низьким рівнем доходу.

Законодавці та їхні помічники кажуть, що розчарування та обурення зросли після того, як Трамп виступив проти переобрання сенаторів-республіканців Білла Кессіді та Джона Корніна та поставив під загрозу порядок денний республіканців у Конгресі серією "невчасних" заяв.

Трамп, схоже, рішуче налаштований наполягати на висуненні кандидатури лояліста Білла Пулта, директора Федерального агентства з фінансування житла (FHFA), на заміну Тулсі Габбарда на посаду тимчасового директора Національної розвідки, навіть попри те, що ключові республіканці мають певні побоювання щодо цієї кандидатури.

Сенатор Мітч Макконнелл чітко дав зрозуміти, що не підтримає Пулта як постійного директора національного розслідування, заявивши, що закон вимагає від кандидатів більшого досвіду.

"Жоден кандидат, який не відповідає цій вимозі, не заслужить мого голосу", — заявив він.

Наступним великим викликом для Трампа, ймовірно, стане очікуване висунення кандидатури його колишнього адвоката Тодда Бланса на посаду постійного генерального прокурора США.

Нагадаємо, що американський актор Річард Гір під час виступу на Oslo Freedom Forum різко розкритикував Дональда Трампа. Він назвав нинішній період "найтемнішим моментом" у своєму житті та заявив, що Трамп руйнує демократичні інститути країни. Актор також закликав громадян не бути байдужими до політичних процесів.

Раніше ми також інформували, що Палата представників США схвалила законопроєкт про нову допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії. Документ передбачає понад 1 млрд доларів допомоги Україні та до 8 млрд доларів оборонних кредитів. Це стало фактичним висловленням незадоволення позицією Дональда Трампа щодо війни в Україні.