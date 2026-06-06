Коалиция против президента США: Трамп столкнулся с сопротивлением республиканцев в Конгрессе, — Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сталкивается со все более заметным сопротивлением со стороны части Республиканской партии в Конгрессе на фоне подготовки к промежуточным выборам 2026 года. Отдельные сенаторы и конгрессмены уже голосовали против ряда инициатив Белого дома, в частности относительно финансирования, внешней политики и кадровых назначений.

В Республиканской партии США усиливаются признаки внутреннего недовольства отдельными решениями Дональда Трампа. Республиканские законодатели все чаще расходятся с Трампом по ключевым вопросам и выдвижению кандидатур, сообщило информационное агентство Reuters 6 июня.

Дональд Трамп сталкивается с ростом сопротивления в собственной партии, поскольку республиканские законодатели в Конгрессе, которые долго не желали ему бросать вызов, демонстрируют большую готовность порвать с президентом США. Республиканская оппозиция разочарована вмешательством Трампа в гонку в Сенат. Ожидаются предстоящие "битвы" за выдвижение кандидатур Трампа, поддержка которых Сенатом — неопределенная.

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Только на прошлой неделе несколько фракций республиканцев в Сенате и Палате представителей выступили с критикой его войны против Ирана, отклонили финансирование в размере 1 миллиарда долларов, связанное с его строительством в Белом доме, заставили отказаться от его фонда "борьбы с оружием" в размере 1,8 миллиарда долларов и заблокировали его законопроект о "внутреннем шпионаже".

Палата представителей также бросила вызов Трампу, приняв в четверг законопроект о предоставлении помощи Украине и введении новых санкций против России, что, похоже, приведет к вето президента.

Растущая коалиция республиканцев, включая тех, кого Трамп лично помог отстранить от должности, демонстрирует готовность порвать с ним, и это может представлять угрозу для его амбициозных инициатив до дня выборов.

"Я думаю, что с приближением выборов вы видите, что люди будут голосовать так, как, по их мнению, хотят их избиратели", — сказал сенатор-республиканец Том Тиллис, который в прошлом году объявил о своем выходе из Сената после того, как выступил против одного из законопроектов президента.

Демократы в основном отвергли эту идею, заявив, что нет никаких доказательств того, что партия в целом готова бросить ему вызов по важным вопросам.

"Люди, которые с ним расходятся, — это те, кого вытеснил Трамп Это фактически демонстрирует его абсолютный контроль над партией", — сказал демократ, сенатор Джон Феттерман. который иногда поддерживает те же инициативы, поддерживаемые Трампом

Годами законодатели-республиканцы демонстрировали публичную верность Трампу, поддерживая противоречивые кандидатуры в кабинет министров, проявляя мало или вообще не проявляя сопротивления его исполнительным указам и поддерживая его законодательство, несмотря на опасения относительно роста дефицита и сокращения программы здравоохранения Medicaid для американцев с низким уровнем дохода.

Законодатели и их помощники говорят, что разочарование и возмущение выросли после того, как Трамп выступил против переизбрания сенаторов-республиканцев Билла Кэссиди и Джона Корнина и поставил под угрозу повестку дня республиканцев в Конгрессе серией "несвоевременных" заявлений.

Трамп, похоже, решительно настроен настаивать на выдвижении кандидатуры лоялиста Билла Пулта, директора Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), на замену Тулси Габбарда на должность временного директора Национальной разведки, даже несмотря на то, что ключевые республиканцы имеют определенные опасения относительно этой кандидатуры.

Сенатор Митч Макконнелл четко дал понять, что не поддержит Пулта в качестве постоянного директора национального расследования, заявив, что закон требует от кандидатов большего опыта.

"Ни один кандидат, который не соответствует этому требованию, не заслужит моего голоса", — заявил он.

Следующим большим вызовом для Трампа, вероятно, станет ожидаемое выдвижение кандидатуры его бывшего адвоката Тодда Бланса на должность постоянного генерального прокурора США.

Напомним, что американский актер Ричард Гир во время выступления на Oslo Freedom Forum резко раскритиковал Дональда Трампа. Он назвал нынешний период "самым темным моментом" в своей жизни и заявил, что Трамп разрушает демократические институты страны. Актер также призвал граждан не быть равнодушными к политическим процессам.

Ранее мы также информировали, что Палата представителей США одобрила законопроект о новой помощи Украине и усилении санкций против России. Документ предусматривает более 1 млрд долларов помощи Украине и до 8 млрд долларов оборонных кредитов. Это стало фактическим выражением недовольства позицией Дональда Трампа относительно войны в Украине.