"Избирать этого человека президентом было безумием": Ричард Гир обвинил Трампа в уничтожении США

Известный 76-летний актер Ричард Гир жестко раскритиковал президента США Дональда Трампа и обвинил его в подрыве демократических институтов Америки.

Такое заявление голливудский актер сделал во время благотворительного мероприятия в Берлине, которое было организовано его фондом. Об этом сообщает Daily Mail.

Гир выразил обеспокоенность относительно политической ситуации в США. По его словам, Дональд Трамп наносит серьезный вред стране и обществу.

Кроме того, Ричард Гир раскритиковал миграционную политику президента Америки. Актер заявил, что стыдится отношения властей США к мигрантам.

"Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что Америка может опуститься до такого уровня? Представляли ли вы себе, что кто-то настолько сумасшедший станет президентом Соединенных Штатов и будет работать над разрушением страны", — заявил Гир во время выступления.

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Гир также частично обвинял себя в том, что он не выполнил "достаточно работы, чтобы умело убедить людей", что "избирать этого человека президентом Соединенных Штатов было бы безумием".

Также Гир во время Форума свободы в Осло в начале этой недели назвал Дональда Трампа "маньяком".

Ричард Гир с семьей Фото: Alejandra Gere/Instagram

После победы Трампа на президентских выборах 2024 года актер вместе с женой переехал в Испанию. Однако через год семья решила вернуться в США.

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