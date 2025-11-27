76-летний Ричард Гир вывел в свет свою гораздо более молодую жену: как она выглядит (фото)

76-летний американский актер Ричард Гир вышел на красную дорожку с женой, 42-летней испанской публицисткой Алехандрой Сильвой. Пара посетила показ своего документального короткометражного фильма о бездомных.

Кадрами с события Сильва поделилась в своем Instagram. Пара нарядилась для выхода в классические костюмы, дополняя друг друга на публике.

Звезда фильма "Хатико" был в темно-синем костюме с белой рубашкой, а его избранница продемонстрировала черный наряд. Сильва собрала волосы и сделала вечерний макияж.

Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: Instagram

Публицистка добавила к образу несколько украшений и постоянно была возле мужа в этот вечер.

Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: Instagram

Интересно, что ради своей на 33 года младшей возлюбленной Гир решился переехать из США в Испанию.

Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: Instagram

Ричард Гир: личная жизнь

Американский актер и его избранница из Испании познакомились в 2015 году и поженились в 2018. У них подрастает двое сыновей — Александр и Джеймс.

Алехандра Сильва также воспитывает сына Альберта с бывшим мужем Говиндом Фридландом. А у актера есть сын Гомер от союза с Кэри Ловелл.

В 90-х Гир состоял в браке с супермоделью Синди Кроуфорд, однако общих детей у них не было.

