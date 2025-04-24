75-летний Ричард Гир вышел на публику с 42-летней женой (фото)

75-летний американский актер Ричард Гир вместе со своей женой Алехандрой Сильвой, 42, появились на мероприятии City Harvest Gala в Нью-Йорке. К звезде фильма "Хатико" также присоединился его старший сын Гомер.

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Кадрами с события испанская публицистка поделилась в Instagram.

Ричард Гир позировал на публике в классическом темном костюме и белой рубашке, а его возлюбленная продемонстрировала синее платье с V-образным вырезом и цветочными деталями от греческого бренда Costarellos.

Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: Getty Images

В частности, к звездной чете присоединился 25-летний Гомер, старший сын Ричарда Гира от предыдущего брака с Кэри Ловелл.

Ричард Гир с женой и сыном Фото: Getty Images

Американский актер и его избранница познакомились в 2015 году и поженились в 2018. У них подрастает двое сыновей, пятилетний Александр и четырехлетний Джеймс.

Сильва также воспитывает девятилетнего сына Альберта с бывшим мужем Говиндом Фридландом.

Ранее Ричард Гир рассказал Vanity Fair España, что после шести лет брака он и его возлюбленная готовы открыть новую главу, переехав в ее родную Испанию.

"Она была очень щедрой, дав мне шесть лет жизни в моем мире, поэтому я считаю, что будет справедливо, что я дам ей по крайней мере еще шесть лет жизни в ее мире", — признался звезда фильма "Красотка".

В 90-х Гир состоял в браке с супермоделью Синди Кроуфорд, однако общих детей у них не было.

Напомним, Ричард Гир снялся для глянца со своей женой Алехандрой Сильвой. Звездные супруги украсили страницы испанского Elle в январе.

Также Фокус писал о том, что Ричард Гир и Алехандра Сильва продали свое большое ранчо в Коннектикуте после переезда в Испанию. Актер и публицистка владели поместьем площадью около двух гектаров в Нью-Ханаан за 10,75 миллиона долларов.