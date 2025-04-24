75-річний Річард Гір вийшов на публіку із 42-річною дружиною (фото)

75-річний американський актор Річард Гір разом зі своєю дружиною Алехандрою Сільвою, 42, зʼявилися на заході City Harvest Gala в Нью-Йорку. До зірки фільму "Хатіко" також приєднався його старший син Гомер.

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Кадрами з події іспанська публіцистка поділилася в Instagram.

Річард Гір позував на публіці у класичному темному костюмі та білій сорочці, а його кохана продемонструвала синю сукню з V-подібним вирізом і квітковими деталями від грецького бренду Costarellos.

Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: Getty Images

Зокрема, до зіркового подружжя приєднався 25-річний Гомер, старший син Річарда Гіра від попереднього шлюбу з Кері Ловелл.

Річард Гір з дружиною та сином Фото: Getty Images

Американський актор і його обраниця познайомилися у 2015 році і одружилися у 2018. У них підростає двоє синів, пʼятирічний Олександр і чотирирічний Джеймс.

Сільва також виховує дев’ятирічного сина Альберта з колишнім чоловіком Говіндом Фрідландом.

Раніше Річард Гір розповів Vanity Fair España, що після шести років шлюбу він і його кохана готові відкрити нову главу, переїхавши до її рідної Іспанії.

"Вона була дуже щедрою, давши мені шість років життя в моєму світі, тому я вважаю, що буде справедливо, що я дам їй принаймні ще шість років життя в її світі", — зізнався зірка фільму "Красуня".

У 90-х Гір перебував у шлюбі із супермоделлю Сінді Кроуфорд, проте спільних дітей у них не було.

Нагадаємо, Річард Гір знявся для глянцю зі своєю дружиною Алехандрою Сільвою. Зіркове подружжя прикрасило сторінки іспанського Elle в січні.

Також Фокус писав про те, що Річард Гір і Алехандра Сільва продали своє велике ранчо в Коннектикуті після переїзду до Іспанії. Актор і публіцистка володіли маєтком площею близько двох гектарів у Нью-Ханаан за 10,75 мільйона доларів.