75-річний Річард Гір вийшов на публіку із 42-річною дружиною (фото)
75-річний американський актор Річард Гір разом зі своєю дружиною Алехандрою Сільвою, 42, зʼявилися на заході City Harvest Gala в Нью-Йорку. До зірки фільму "Хатіко" також приєднався його старший син Гомер.
Кадрами з події іспанська публіцистка поділилася в Instagram.
Річард Гір позував на публіці у класичному темному костюмі та білій сорочці, а його кохана продемонструвала синю сукню з V-подібним вирізом і квітковими деталями від грецького бренду Costarellos.
Зокрема, до зіркового подружжя приєднався 25-річний Гомер, старший син Річарда Гіра від попереднього шлюбу з Кері Ловелл.
Американський актор і його обраниця познайомилися у 2015 році і одружилися у 2018. У них підростає двоє синів, пʼятирічний Олександр і чотирирічний Джеймс.
Сільва також виховує дев’ятирічного сина Альберта з колишнім чоловіком Говіндом Фрідландом.
Раніше Річард Гір розповів Vanity Fair España, що після шести років шлюбу він і його кохана готові відкрити нову главу, переїхавши до її рідної Іспанії.
"Вона була дуже щедрою, давши мені шість років життя в моєму світі, тому я вважаю, що буде справедливо, що я дам їй принаймні ще шість років життя в її світі", — зізнався зірка фільму "Красуня".
У 90-х Гір перебував у шлюбі із супермоделлю Сінді Кроуфорд, проте спільних дітей у них не було.
Нагадаємо, Річард Гір знявся для глянцю зі своєю дружиною Алехандрою Сільвою. Зіркове подружжя прикрасило сторінки іспанського Elle в січні.
Також Фокус писав про те, що Річард Гір і Алехандра Сільва продали своє велике ранчо в Коннектикуті після переїзду до Іспанії. Актор і публіцистка володіли маєтком площею близько двох гектарів у Нью-Ханаан за 10,75 мільйона доларів.