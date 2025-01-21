"Ми споріднені душі": 75-річний Річард Гір з 41-річною дружиною позували для глянцю (фото)

Річард Гір та Алехандра Сільва виховують двох маленьких синів. Нещодавно родина актора перебралася до Іспанії, звідки родом його дружина.

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75-річний американський актор Річард Гір знявся для глянцю зі своєю 41-річною дружиною Алехандрою Сільвою. Зіркове подружжя прикрасило сторінки іспанського Elle.

Зокрема, Гір та Сільва розповіли про переїзд до Мадрида зі своїми дітьми.

Дружина зірки фільму "Красуня" родом з Іспанії, і пара раніше обговорювала свої наміри переїхати в європейську країну з двома синами, п'ятирічним Олександром і чотирирічним Джеймсом.

У новому інтерв’ю Річард Гір зізнався: "Це наш імпульс. Ми щасливі як ніколи. Вона, тому що вона вдома, а я, тому що, якщо Алехандра щаслива, я теж".

Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: ELLE

"Ми як споріднені душі, — сказала Алехандра, — у нас однакові цінності, ми бачимо світ однаково, і з першої миті ми відчуваємо, що знаємо одне одного вже давно".

"І це трапляється лише раз, якщо трапляється взагалі. Нас об'єднала карма минулих життів", — додала дружина американського актора.

Розповідаючи про їхнє сімейне життя, іспанська публіцистка розповіла: "Річард дуже відданий і справжній батько. Любить читати дітям казки".

Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: ELLE

Сільва продовжила: "Одна з речей, яка нас найбільше об’єднує і що змусила нас глибоко закохатися, це наші активістські серця".

Алехандра позувала для обкладинки глянцю зі срібним ефектним намистом у формі змії.

Річард Гір та Алехандра Сільва

Гір і Сільва познайомилися у 2015 році і одружилися у 2018 році; у них є двоє синів, Олександр, п'ять років, і Джеймс, чотири.

Іспанська публіцистка також виховує сина Альберта від колишнього чоловіка Говінда Фрідланда. А в Гіра є старший син Гомер від Бонди Кері Ловелл.

Нагадаємо, Річард Гір та Алехандра Сільва вийшли на червону доріжку.

Також Фокус писав про коментар Річарда Гіра щодо його подружнього життя.