Річард Гір вийшов на червону доріжку зі своєю дружиною (фото)

Річард Гір і Алехандра Сільва одружилися 2018 року. У них підростає двоє синів: п'ятирічний Олександр і чотирирічний Джеймс.

Знаменитий американський актор Річард Гір разом зі своєю дружиною Алехандрою Сільвер з'явився на червоній доріжці церемонії вручення премії Elle for Future Awards, яка відбулася 27 листопада в Мадриді, повідомляє Daily Mail.

75-річний актор і його 41-річна дружина були помічені в чорному вбранні на фотоколі в готелі Four Seasons Hotel Four Seasons. Це перший вихід пари на публіку відтоді, як подружжя переїхало жити до Іспанії.

Зірка "Красуні" мав шикарний вигляд у класичному чорному смокінгу, білосніжній сорочці та чорних штанах. Свій вечірній образ актор доповнив чорними туфлями і чорною краваткою-метеликом. Його сиве волосся було зачесане назад, а на зап'ясті виднівся масивний браслет-ланцюжок.

Дружина Гіра для вечора вибрала приголомшливу довгу чорну сукню без бретелей з аплікаціями у вигляді квітів з барвистих рожевих і синіх каменів по всьому вбранню. В якості аксесуарів Алехандра вибрала золоті сережки-кільця, приголомшливе золоте намисто і браслети, посипані діамантами.

Річард Гір із дружиною Алехандрою Сільвер Фото: Getty Images

Відомо, що пара у шлюбі вже шість років. Цього року вони переїхали зі США на батьківщину Сільвер. В Іспанії Річард і Алехандра придбали нерухомість, де разом зі своїми дітьми п'ятирічним Олександром і чотирирічним Джеймсом мають намір прожити не менше шести років.

"Вона була дуже щедрою, подарувавши мені шість років життя у своєму світі, тож, я думаю, буде справедливо, якщо я дам їй ще щонайменше шість років життя в її світі", — прокоментував у квітні Річард Гір своє рішення про переїзд.

Раніше, 22 листопада, Річард Гір поділився подробицями особистого життя.