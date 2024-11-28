Ричард Гир вышел на красную дорожку со своей женой (фото)

Ричард Гир и Алехандра Сильва поженились в 2018 году. У них подрастает двое сыновей: пятилетний Александр и четырехлетний Джеймс.

Знаменитый американский актер Ричард Гир вместе со своей женой Алехандрой Сильвер появился на красной дорожке церемонии вручения премии Elle for Future Awards, которая состоялась 27 ноября в Мадриде, сообщает Daily Mail.

75-летний актер и его 41-летняя жена были замечены в черных нарядах на фотоколле в отеле Four Seasons Hotel Four Seasons. Это первый выход пары на публике с тех пор, как супруги переехали жить в Испанию.

Звезда "Красотки" выглядел шикарно в классическом черном смокинге, белоснежной рубашке и черных брюках. Свой вечерний образ актер дополнил черными туфлями и черным галстуком-бабочкой. Его седые волосы были зачесаны назад, а на запястье виднелась массивный браслет-цепочка.

Жена Гира для вечера выбрала потрясающее длинное черное платье без бретелек с аппликациями в виде цветов из красочных розовых и синих камней по всему наряду. В качестве аксессуаров Алехандра выбрала золотые серьги-кольца, потрясающее золотое ожерелье и браслеты, усыпанные бриллиантами.

Ричард Гир с женой Алехандрой Сильвер Фото: Getty Images

Известно, что пара в браке уже шесть лет. В этом году они переехали из США на родину Сильвер. В Испании Ричард и Алехандра приобрели недвижимость, где вместе со своими детьми пятилетним Александром и четырехлетним Джеймсом намерены прожить не менее шести лет.

"Она была очень щедра, подарив мне шесть лет жизни в своем мире, поэтому я думаю, будет справедливо, если я дам ей еще как минимум шесть лет жизни в ее мире", — прокомментировал в апреле Ричард Гир свое решение о переезде.

Ранее, 22 ноября, Ричард Гир поделился подробностями личной жизни.