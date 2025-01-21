"Мы родственные души": 75-летний Ричард Гир с 41-летней женой позировали для глянца (фото)

Ричард Гир и Алехандра Сильва воспитывают двух маленьких сыновей. Недавно семья актера перебралась в Испанию, откуда родом его жена.

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75-летний американский актер Ричард Гир снялся для глянца со своей 41-летней женой Алехандрой Сильвой. Звездные супруги украсили страницы испанского Elle.

В частности, Гир и Сильва рассказали о переезде в Мадрид со своими детьми.

Супруга звезды фильма "Красотка" родом из Испании, и пара ранее обсуждала свои намерения переехать в европейскую страну с двумя сыновьями, пятилетним Александром и четырехлетним Джеймсом.

В новом интервью Ричард Гир признался: "Это наш импульс. Мы счастливы как никогда. Она, потому что она дома, а я, потому что, если Алехандра счастлива, я тоже".

Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: ELLE

"Мы как родственные души, — сказала Алехандра, — у нас одинаковые ценности, мы видим мир одинаково, и с первого мгновения мы чувствуем, что знаем друг друга уже давно".

"И это случается лишь раз, если случается вообще. Нас объединила карма прошлых жизней", — добавила жена американского актера.

Рассказывая об их семейной жизни, испанская публицистка рассказала: "Ричард очень преданный и настоящий отец. Любит читать детям сказки".

Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: ELLE

Сильва продолжила: "Одна из вещей, которая нас больше всего объединяет и которая заставила нас глубоко влюбиться, это наши активистские сердца".

Алехандра позировала для обложки глянца с серебряным эффектным ожерельем в форме змеи.

Ричард Гир и Алехандра Сильва

Гир и Сильва познакомились в 2015 году и поженились в 2018 году; у них есть двое сыновей, Александр, пять лет, и Джеймс, четыре.

Испанская публицистка также воспитывает сына Альберта от бывшего мужа Говинда Фридланда. А у Гира есть старший сын Гомер от Бонды Кэри Ловелл.

Напомним, Ричард Гир и Алехандра Сильва вышли на красную дорожку.

Также Фокус писал о комментарии Ричарда Гира относительно его супружеской жизни.