76-річний Річард Гір вивів у світ свою набагато молодшу дружину: як вона виглядає (фото)

76-річний американський актор Річард Гір вийшов на червону доріжку з дружиною, 42-річною іспанською публіцисткою Алехандрою Сільвою. Пара відвідала показ свого документального короткометражного фільму про безпритульних.

Кадрами з події Сільва поділилася у своєму Instagram. Пара вбралася для виходу у класичні костюми, доповнюючи одне одного на публіці.

Зірка фільму "Хатіко" був у темно-синьому костюмі з білою сорочкою, а його обраниця продемонструвала чорне вбрання. Сільва зібрала волосся та зробила вечірній макіяж.

Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: Instagram

Публіцистка додала до образу кілька прикрас та постійно була біля чоловіка в цей вечір.

Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: Instagram

Цікаво, що заради своєї на 33 роки молодшої коханої Гір наважився переїхати із США до Іспанії.

Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: Instagram

Річард Гір: особисте життя

Американський актор і його обраниця з Іспанії познайомилися у 2015 році і одружилися у 2018. У них підростає двоє синів — Олександр і Джеймс.

Відео дня

Алехандра Сільва також виховує сина Альберта з колишнім чоловіком Говіндом Фрідландом. А в актора є син Гомер від союзу з Кері Ловелл.

У 90-х Гір перебував у шлюбі із супермоделлю Сінді Кроуфорд, проте спільних дітей у них не було.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Річард Гір разом зі своєю дружиною Алехандрою Сільвою зʼявилися на заході City Harvest Gala в Нью-Йорку.

Гір і Сільва продали своє велике ранчо в Коннектикуті після переїзду до Іспанії. Актор і публіцистка володіли маєтком площею близько двох гектарів у Нью-Ханаан за 10,75 мільйона доларів.

Крім того, актор знявся для глянцю зі своєю дружиною. Зіркове подружжя прикрасило сторінки іспанського Elle в січні 2025 року.