"Обирати цю людину президентом було божевіллям": Річард Гір звинуватив Трампа у знищенні США

Відомий 76-річний актор Річард Гір жорстко розкритикував президента США Дональда Трампа та звинуватив його в підриві демократичних інститутів Америки.

Таку заяву голлівудський актор зробив під час благодійного заходу в Берліні, який був організований його фондом. Про це повідомляє Daily Mail.

Гір висловив занепокоєння щодо політичної ситуації в США. За його словами, Дональд Трамп завдає серйозної шкоди країні та суспільству.

Крім того, Річард Гір розкритикував міграційну політику президента Америки. Актор заявив, що соромиться ставлення влади США до мігрантів.

"Чи спадало вам коли-небудь на думку, що Америка може опуститися до такого рівня? Чи уявляли ви собі, що хтось настільки божевільний стане президентом Сполучених Штатів і працюватиме над руйнуванням країни", — заявив Гір під час виступу.

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Гір також частково звинувачував себе в тому, що він не виконав "достатньо роботи, щоб вміло переконати людей", що "обирати цю людину президентом Сполучених Штатів було б божевіллям".

Також Гір під час Форуму свободи в Осло на початку цього тижня назвав Дональда Трампа "маніяком".

Річард Гір з родиною Фото: Alejandra Gere/Instagram

Після перемоги Трампа на президентських виборах 2024 року актор разом із дружиною переїхав до Іспанії. Однак через рік сім'я вирішила повернутися до США.

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