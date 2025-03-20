75-річний Річард Гір показався на рідкісних кадрах із синами (фото)

Нещодавно родина актора перебралася до Іспанії. Уперше в цій країні Гір святкує День батька.

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Дружина 75-річного американського актора Річарда Гіра показала рідкісні кадри його синів. Сімейними фото 42-річна Алехандра Сільва поділилася в Instagram.

Зірка фільму "Красуня" вперше відсвяткував День батька в Іспанії, куди переїхав кілька місяців тому. З цієї нагоди Сільва привітала чоловіка зі святом.

На одному з фото Гір спілкується з дітьми, а на інших позує з дружиною та синами на пляжі.

"З першим іспанським Днем батька, найкращий тато у світі. Любимо тебе", — написала публіцистка.

Річард Гір з родиною

Зазначимо, що Річард Гір і Алехандра Сільва познайомилися в 2015 році і одружилися у 2018 році; у них є двоє синів, Олександр, п'ять років, і Джеймс, чотири.

Публіцистка також виховує дев’ятирічного сина Альберта з колишнім чоловіком Говіндом Фрідландом. А в актора є 24-річний син Гомер від Бонди Кері Ловелл.

У квітні Річард розповів Vanity Fair España, що після шести років шлюбу він і його дружина готові відкрити нову главу, переїхавши до її рідної Іспанії.

"Вона була дуже щедрою, давши мені шість років життя в моєму світі, тому я вважаю, що буде справедливо, що я дам їй принаймні ще шість років життя в її світі", — сказав тоді актор.

Річард Гір з дружиною Фото: Alejandra Gere/Instagram

Свого часу Річард Гір перебував у шлюбі із супермоделлю Сінді Кроуфорд, проте спільних дітей у них не було.

Нагадаємо, Річард Гір вийшов у світ з дорослим сином.

Раніше Фокус писав про маєток Річарда Гіра за 10,7 млн доларів.