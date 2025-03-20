75-летний Ричард Гир показался на редких кадрах с сыновьями (фото)

Недавно семья актера перебралась в Испанию. Впервые в этой стране Гир празднует День отца.

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Жена 75-летнего американского актера Ричарда Гира показала редкие кадры его сыновей. Семейными фото 42-летняя Алехандра Сильва поделилась в Instagram.

Звезда фильма "Красотка" впервые отпраздновал День отца в Испании, куда переехал несколько месяцев назад. По этому случаю Сильва поздравила мужа с праздником.

На одном из фото Гир общается с детьми, а на других позирует с женой и сыновьями на пляже.

"С первым испанским Днем отца, лучший папа в мире. Любим тебя", — написала публицистка.

Ричард Гир с семьей

Отметим, что Ричард Гир и Алехандра Сильва познакомились в 2015 году и поженились в 2018 году; у них есть двое сыновей, Александр, пять лет, и Джеймс, четыре.

Публицистка также воспитывает девятилетнего сына Альберта с бывшим мужем Говиндом Фридландом. А у актера есть 24-летний сын Гомер от Бонды Кэри Ловелл.

В апреле Ричард рассказал Vanity Fair España, что после шести лет брака он и его жена готовы открыть новую главу, переехав в ее родную Испанию.

"Она была очень щедрой, дав мне шесть лет жизни в моем мире, поэтому я считаю, что будет справедливо, что я дам ей по крайней мере еще шесть лет жизни в ее мире", — сказал тогда актер.

Ричард Гир с женой Фото: Alejandra Gere/Instagram

В свое время Ричард Гир состоял в браке с супермоделью Синди Кроуфорд, однако общих детей у них не было.

Напомним, Ричард Гир вышел в свет со взрослым сыном.

Ранее Фокус писал об имении Ричарда Гира за 10,7 млн долларов.