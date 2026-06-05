Палата представителей США одобрила новую большую помощь Украине и жесткие санкции против РФ

5 июня Палата представителей США поддержала законопроект о помощи Украине, а также введение дополнительных жестких санкций против Кремля. Это стало первым проукраинским крупным шагом органа во времена второй каденции президента Дональда Трампа.

За инициативу проголосовали 226 конгрессменов против 195. Об этом сообщило CNN.

Во время голосования 18 республиканцев и один независимый депутат, который часто голосует вместе с республиканцами, проголосовали за принятие законопроекта. Это стало фактическим выражением недовольства позицией Дональда Трампа относительно российской войны в Украине, пишет медиа.

Что предусматривает новый пакет помощи Украине

Законопроект среди прочего предусматривает усиление санкций против Кремля в нефтегазовой сфере и военные займы для Украины. Главное в пакете:

санкции против российских лидеров и институтов, в частности ведущих банков, нефтяных и горнодобывающих компаний;

500-процентные пошлины на все российские товары, импортируемые в США;

запрет на импорт российской сырой нефти в США;

выделение 8 миллиардов долларов помощи Украине в виде оборонных займов;

более 1 миллиарда долларов прямой помощи Украине на безопасность и восстановление.

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Что дальше?

Несмотря на успешное голосование Палаты представителей США, судьба законопроекта до сих пор до конца не определена. В дальнейшем его передадут в Сенат. Те конгрессмены, которые поддержали законопроект, надеются на то, что его принятие подтолкнет Сенат сделать такой же шаг.

Однако, как пишет AP, шансы на успехи рассмотрения в Сенате не являются высокими. Для того, чтобы преодолеть процедурное блокирование, нужно собрать 60 голосов. Без поддержки президента Трампа это маловероятно, отмечают в издании.

Напомним, в мае сенаторы обеих партий направили министру обороны США Питу Гегсету письмо с требованием разблокировать 600 млн долларов помощи Украине и союзникам в Восточной Европе.

Ранее республиканец Брайан Маст в интервью "Радио Свобода" заявил, что США вряд ли дадут новый пакет финансовой помощи Украине, однако Конгресс может поддержать новый пакет санкций против РФ.