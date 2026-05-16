США вряд ли предоставят Украине новый пакет финансовой помощи: призывают Европу поддерживать

В США заявили о том, что Украина вряд ли получит новый пакет финансовой помощи. Зато Конгресс может поддержать новый пакет санкций против России из-за их вторжения в Украину.

В США считают, что Европа должна была бы больше помогать Украине. Об этом сказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Брайан Маст в интервью "Радио Свобода".

Он пояснил, что "война происходит во дворе Европы", поэтому они должны нести большую ответственность за поддержку Украины.

"Я не верю, что вы увидите новый американский пакет безопасности помощи Украине — на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму", — сказал он.

Зато США в дальнейшем будут помогать Украине, предоставляя разведывательную помощь, а также позволять продажу и передачу вооружения, даже если не будет утвержден большой проект.

Відео дня

Также Маст отметил, что считает действующий подход администрации Трампа к войне России против Украины "взвешенным".

"Мы готовы быть посредниками мира. Европа должна защищать собственный двор", — сказал он.

Конгрессмен также обвинил отдельные европейские правительства в том, что они годами "пользовались" гарантиями безопасности США, оставаясь "зависимыми от российских энергоносителей".

Ранее сообщалось, что европейские страны не способны полностью заменить военную поддержку США, которая остановилась после прихода к власти Дональда Трампа. По данным Швейцарии, объем европейской помощи упал почти вдвое за последние месяцы.

Также Фокус рассказывал, что Белый дом проигнорировал призывы Киева не продлевать отмену санкций в отношении российской нефти, которая уже находилась в море.