Военная помощь Украине сократилась: Европа не компенсирует недостаток поставок США (инфографика)

Европейские страны не способны полностью заменить военную поддержку США, которая остановилась после прихода к власти Дональда Трампа. По данным Швейцарии, объем европейской помощи упал почти вдвое за последние месяцы.

Как сообщает Neue Zürcher Zeitung (NZZ), накануне четвертой зимы войны президент Украины Владимир Зеленский снова вынужден искать поддержку у западных союзников. Несмотря на отдельные объявления новых пакетов помощи, общий уровень военной поддержки существенно снизился.

Соединенные Штаты, которые остаются главным донором вооружения, не выделяли новых средств с момента вступления в должность президента Дональда Трампа в конце января. В предыдущие периоды, когда финансирование из Вашингтона приостанавливалось, Европа частично компенсировала дефицит поставок. Однако сейчас континент не способен обеспечить ключевые виды вооружений — в частности реактивные системы залпового огня, артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Краткосрочная военная помощь от отдельных стран с начала войны Фото: Скриншот

В июле НАТО запустило инициативу PURL, которая позволяет государствам-членам закупать оружие для Украины у США с последующей быстрой передачей. Среди приоритетов Киева — американские ракеты "Томагавк", способные поражать цели на большом расстоянии. Впрочем, ожидаемого результата инициатива пока не принесла: объемы помощи продолжают снижаться.

По данным NZZ, летом европейские обязательства по военной помощи сократились на 57% — с 3,8 млрд евро до 1,9 млрд евро в месяц. В целом поддержка всех стран-доноров уменьшилась примерно на 40% по сравнению с первой половиной года.

Военная помощь, предоставляемая ежемесячно с января 2022 года Фото: Скриншот

На встрече министров обороны НАТО генеральный секретарь Марк Рютте признал, что инициатива PURL нуждается в новом импульсе. Он подчеркнул, что более половины союзников — не менее шестнадцати стран — уже согласились участвовать в совместных закупках вооружений.

Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Канада приобрели у США оружие на сумму 1,9 млрд евро (более 83 млрд грн). Эти государства остаются ведущими партнерами Украины в сфере вооружений. Дания, например, передала Киеву всю свою артиллерию и сотрудничает с украинскими производителями для быстрой поставки техники на фронт.

В то же время южные европейские страны — Франция, Испания и Италия — демонстрируют ограниченную активность. Их военная помощь остается незначительной, а политические приоритеты часто смещены на другие регионы, в частности Северную Африку.

Помощь европейских стран-доноров Фото: Скриншот

Несмотря на то, что арсеналы южных государств остаются наполненными, увеличение помощи Украине со стороны Парижа, Рима и Мадрида пока не прогнозируется. Во Франции продолжается внутриполитический кризис, Испания сосредоточена на региональной безопасности, а правительство Италии действует в коалиции с партиями, часть которых известна пророссийскими симпатиями.

По подсчетам аналитиков, потенциал для расширения помощи Украине у Европы все еще значительный. Для сравнения, во время пандемии ЕС выделил 810 млрд евро (более 35 трлн грн) на фонд восстановления, тогда как общая помощь Украине сейчас составляет около 215 млрд евро (более 9 трлн грн).

Напомним, что ранее НАТО заявляло о необходимости долгосрочного плана поддержки Украины, который должен обеспечить стабильные поставки оружия, боеприпасов и техники независимо от политических циклов в государствах-членах.

