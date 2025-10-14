Трамп требует у Германии ракеты TAURUS для Украины: какая связь с "Томагавками", — СМИ

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп связывает предоставление "Томагавков" Украине с немецкими дальнобойными ракетами TAURUS. Анонимные источники медиа говорят о том, что это один из этапов давления на европейцев, которые должны были бы сильнее помогать украинцам. В прошлом Белый дом применял похожую тактику и она оказалась результативной.

Решение о поставках TAURUS в контексте "Томагавков" появилось после того, как Вооруженные силы Российской Федерации провели несколько мощных атак по украинской территории, говорится в статье медиа Kyiv Post. По мнению Трампа, это станет "катализатором, который прекратит колебания Европы".

Медиа написало о планах Трампа днем 14 октября, при этом ссылалось на анонимные источники из неуказанной сферы: не ясно, рассказали ли об этом политические деятели Европы, или США, или Украины. По мнению собеседников Kyiv Post, заявления главы Белого дома оказывают "безумное давление" и на РФ, и на страны Запада.

"Если США предоставят Украине "Томагавки", это, несомненно, усилит давление на Германию, которая до сих пор сопротивляется поставке TAURUS, несмотря на значительные спекуляции", — привели в статье мнение президента американского аналитического центра Saratoga Foundation Глена Говарда.

Аналитик отметил, что Вашингтон мог намеренно притормозить вопрос с "Томагавками", чтобы дать возможность Кремлю приостановить войну. Поскольку реакции не было, то теперь, вероятно, Трамп объявит о предоставлении крылатых ракет на 2 500 км: заявление прозвучит в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Учитывая это, предполагают, что нефтяная отрасль РФ после ударов "Томагавков" будет чувствовать себя еще хуже.

Еще один вопрос, который, вероятно, Трамп лично обсудит с Зеленским, касается участия Украины в развитии сферы безопасности США. Речь идет о заимствовании опыта украинцев в отражении атак гиперзвуковых и баллистических ракет, а также дронов различных типов.

"Визит Зеленского также будет посвящен обсуждению потенциальной роли Украины во внутренней стратегии противоракетной обороны США. Эта связь является частью видения Трампа по инициативе противоракетной обороны "Золотой купол для Америки", — говорится в статье.

Заметим, США уже использовало собственный пример по предоставлению оружия Украине для давления на Европу. Например, сначала американцы сообщили, что предоставляют ВСУ танки Abrams, и только после того, в феврале 2023 года, западные партнеры сформировали так называемую "танковую коалицию", которая передала сотни танков.

Ракета TAURUS — детали

Отметим, Фокус писал о ракете TAURUS, которую имеет на вооружении Бундесвер и о которой говорят с первого года вторжения РФ.

TAURUS — авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля" с боевой частью в 500 кг, которая запускается с самолетов Tornado, а также Gripen (Швеция может предоставить Украине) и Eurofighter. Дальность ракеты TAURUS — до 500 км: аналитики сравнили этот параметр с возможностями других средств поражения Запада и получилось, что они едва достанут до Москвы и минимум вдвое уступают "Томагавкам".

Ракета TAURUS — дальность по сравнению с другими ракетами Фото: The International Institute for Strategic Studies

Напоминаем, аналитики пытаются выяснить, какую пусковую установку для крылатых ракет "Томагавк" может получить Украина. Тем временем военный эксперт объяснил, почему наземная пусковая Typhon лучше, чем морская платформа.