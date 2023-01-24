"Битва тяжеловесов": почему Украине передадут немецкие танки, а не американские, – WP

M1 Abrams требует авиационного топлива в больших количествах, чем дизеля для Leopard 2. Вдобавок в Европе гораздо больше немецких танков, чем американских.

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Российско-украинская война длится уже 11 месяцев, поэтому Украина подталкивает западных союзников к предоставлению современных танков для обороны. И акцент делается на немецких Leopard 2. Об этом сообщает The Washington Post.

Великобритания анонсировала передачу Украине 14 танков Challenger 2. Однако для Киева, как пишут в издании, более привлекательный вариант с Leopard 2 — их больше, они мобильнее и более простые в использовании. Также в издании отмечают, что даже более старые версии Leopard 2 обладают более современной оптикой, чем в российских танках, а еще средствами прицеливание и дальномер. Раздельное хранение боеприпасов также позволяет избежать разрушительных взрывов, как это бывает с советскими танками.

Почему Leopard 2, а не M1 Abrams?

Немецкий основной боевой танк Leopard 2 похож по своим характеристикам с M1 Abrams. Это сделано специально для совместных операций в рамках НАТО. Однако есть существенные различия, которые делают немецкие машины более выгодными для Украины.

В американском танке бронирование содержит в себе слои из обедненного урана, который должен усилить защищенность экипажа. Администрация Джо Байдена утверждает, что M1 Abrams имеет ряд нюансов для их передачи в Украину. В первую очередь это связано с топливом. На американском танке установлен газотурбинный двигатель на 1500 лошадиных сил, который требует особого типа топлива. У Leopard 2 тоже силовая установка на 1500 л. с., однако он использует дизельное топливо.

[ + – ] Сравнение танка M1 Abrams и Leopard 2

Учитывая разницу в массе в 10-15 тонн между немецкими и американскими, Abrams будет требовать больше топлива. Утверждается, что авиатопливо гораздо труднее достать. Также Abrams требует сложного технического обслуживания и специальной подготовки. Еще одним аргументом в пользу Leopard 2 называют его массовость в Европе. На вооружении есть тысячи танков различных модификаций.

Напомним, по данным ABC News, Украина ожидает получить около 100 танков Leopard 2 из 12 стран. Решение, по данным источников, уже принято.

Фокус разбирался, почему Leopard 2 будет лучше любого российского танка.