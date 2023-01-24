"Битва важкоатлетів": чому Україні передадуть німецькі танки, а не американські, – WP

M1 Abrams вимагає авіаційного палива у більших кількостях, ніж дизеля для Leopard 2. До того ж у Європі набагато більше німецьких танків, ніж американських.

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Російсько-українська війна триває вже 11 місяців, тож Україна підштовхує західних союзників до надання сучасних танків для оборони. І акцент робиться на німецьких Leopard 2. Про це повідомляє The Washington Post.

Великобританія анонсувала передачу Україні 14 танків Challenger 2. Однак для Києва, як пишуть у виданні, привабливіший варіант із Leopard 2 — їх більше, вони мобільніші та простіші у використанні. Також у виданні відзначають, що навіть старіші версії Leopard 2 мають сучаснішу оптику, ніж у російських танках, а також засобами прицілювання і далекомір. Роздільна зберігання боєприпасів також дозволяє уникнути руйнівних вибухів, як це буває з радянськими танками.

Чому Leopard 2, а не M1 Abrams?

Німецький основний бойовий танк Leopard 2 схожий на свої характеристики з M1 Abrams. Це зроблено спеціально для спільних операцій у межах НАТО. Однак є суттєві відмінності, які роблять німецькі машини вигіднішими для України.

В американському танку бронювання містить шари зі збідненого урану, який повинен посилити захищеність екіпажу. Адміністрація Джо Байдена стверджує, що M1 Abrams має низку нюансів для їхньої передачі в Україну. Насамперед це пов'язано з паливом. На американському танку встановлено газотурбінний двигун на 1500 кінських сил, який потребує особливого типу палива. У Leopard 2 також силова установка на 1500 к. с., проте він використовує дизельне пальне.

[ + – ] Порівняння танка M1 Abrams та Leopard 2

Враховуючи різницю в масі 10-15 тонн між німецькими та американськими, Abrams вимагатиме більше палива. Стверджується, що авіапаливо набагато складніше дістати. Також Abrams потребує складного технічного обслуговування та спеціальної підготовки. Ще одним аргументом на користь Leopard 2 називають його масовість у Європі. На озброєнні є тисячі танків різних модифікацій.

Нагадаємо, за даними ABC News, Україна очікує отримати близько 100 танків Leopard 2 із 12 країн. Рішення, за даними джерел, уже прийняте.

Фокус розбирався, чому Leopard 2 буде кращим за будь-який російський танк.